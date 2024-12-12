機率幾乎100%！市場篤信下周Fed再降1碼

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-12-12 10:43

‌



儘管美國 11 月消費者物價指數（CPI）下降進程停滯，但這可能擋不下聯準會（Fed）下周降息。

市場周四（12 日）普遍預期 Fed 官員將在下周會議上降息，聯邦資金期貨市場顯示，央行官員幾乎 100% 會選擇再次降息 25 個基點（1 碼）。

‌



值得一提的是，這一預期並非基於美國最新公布的通膨數據，而是基於整體經濟形勢的走向。

自 2023 年 7 月至 2024 年 9 月期間，Fed 將利率上調，並維持在 5.25% 至 5.50% 的水準。當時的經濟環境與現在大不相同，儘管通膨尚未達到 Fed 的 2% 目標，但通膨已從峰值顯著回落，就業狀況也趨於穩定。

Fed 官員傾向於進一步降息，讓貨幣政策正常化，避免限制經濟成長或就業惡化。

外媒指出，投資人不必對 Fed 下周降息後提出的前瞻指引感到驚訝，央行官員可能會謹慎考慮後續降息步伐，可能會暗示將在年初暫停降息，並且減少 2025 年降息次數。

美國勞工統計局周三公布的數據顯示，美國 11 月 CPI 月升 0.3%，升幅大於 10 月的 0.2%，為今年 4 月以來最高紀錄。CPI 年升 2.7%，符合預期。更重要的是，剔除食品和能源的核心 CPI 保持穩定，月升 0.3%，與 8 月以來的漲幅持平。

RSM US 經濟學家 Tuan Nguyen 表示：「Fed 不會偏離 12 月降息的路線，這是市場普遍預期的基本情境。未來幾個月通膨的季節性因素可能消退，這是一個合理的短期決策。」

近期多位 Fed 官員指出，美國在降低整體通膨方面取得進展，勞動力市場也回歸正常水準。舊金山聯準銀行總裁戴莉上周說，由於通膨已經不像過去那樣遠離 2% 的目標，勞動力市場也趨於平衡，貨幣政策不應像過去兩年那樣緊縮。