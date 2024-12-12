加拿大央行宣布降息兩碼 暗示未來將放慢降息步調

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-12-12 01:53

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加拿大央行 (BOC) 周三 (11 日) 再次宣布降息兩碼 (50 個基點) 至 3.25%，以解決加拿大經濟成長問題並且認為這一利率水準不再對經濟成長構成嚴格限制。不過加拿大央行總裁馬克林 (Tiff Macklem) 表示接下來準備放慢降息步調，也預料經濟不會步入衰退。

按人均計算，加拿大經濟已經連續六季出現萎縮，所觀察到的大部分成長是由人口成長所支撐。馬克林表示，預期中移民數量下降、政府銷售稅減免、聯邦和省的現金補貼以及來自美國的潛在關稅威脅，都給經濟成長展望帶來很多不確定性。

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馬克林指出川普將對加拿大商品徵收 25% 關稅已讓商業投資承壓，不過對於是否會實施關稅或者有豁免希望，以及加拿大政府可能會如何反擊，目前還遠不明朗。

馬克林稱，雖然加拿大央行決策者預估未來幾年通膨率將接近 2% 目標，但政府減少的移民目標、兩個月的銷售稅假期以及潛在的美國關稅可能會改變未來經濟成長和通膨展望。

經濟成長方面，馬克林表示雖然增速比預期慢，但不會出現衰退。至於就業市場，加拿大央行認為勞動力市場正在走軟，求職人數的成長增速仍比就業職缺的成長速度快。另外，降息刺激消費者支出和房產活動，不過第三季經濟成長受到企業投資、庫存和出口拖累。

展望未來貨幣政策，馬克林說：「由於政策利率目前大幅降低，我們預估如果經濟發展大致符合預期，貨幣政策將採取更為漸進式的方式。」這番言論意味著明年可能會再進行幅度較小的降息。

馬克林還說：「貨幣政策不再需要明顯處在限制性區間，我們希望經濟成長加快，以吸收經濟中未使用的產能，讓通膨率保持在 2% 左右。」

此外，決策者也放棄此前聲明所說的，如果經濟走勢與預期相符，他們「預估」將降低借貸成本的措辭。這次聲明表示：「今後，我們將評估進一步下調政策利率的必要性，在逐次會議決定。」

在過去 5 次貨幣政策會議中，加拿大央行已將基準利率下調 175 個基點，成為主要經濟體中降息力道最大的央行之一。美國聯準會 (Fed) 和歐洲央行 (ECB) 今年已將利率下調 75 個基點，其中加拿大央行基準利率比 Fed 的利率上限低 150 個基點，這是自 1997 年以來最大落差，也是加幣近期走軟的一個關鍵原因。

專家看法

加拿大帝國商業銀行 (Canadian Imperial Bank of Commerce) 首席經濟學家 Avery Shenfeld 在給投資人的報告中表示：「除非我們在 2025 年獲得實質的財政刺激，否則緩慢的成長路徑和相當大的經濟疲軟，要求我們至少採取刺激的貨幣政策。」

凱投宏觀 (Capital Economics) 分析師 Stephen Brown 指出了政策聲明語言的「鷹派立場轉變」。他說：「這在很大程度上是因為降息兩碼意味著我們現在處於央行 2.25% 至 3.25% 中性區間的上限。不過，進一步降息似乎仍有可能。」