美國CPI支撐聯準會降息預期 日股升破4萬點關卡

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-12-12 09:26

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由於美國通膨數據符合預期，加深了聯準會下周再度降息的預期，日經 225 指數 (NKY) 周四 (12 日) 盤中升破 4 萬點心理關卡，為 10 月 15 日以來首見。

受到美國那斯達克指數突破 2 萬點激勵，日經 225 指數延續漲勢，盤中強漲 1.74%，來到 40,058.91 點。其中，半導體與 AI 相關股票受到買盤追捧，藤倉 (Fujikura) 與愛德萬測試分別一度上漲 6% 和 5%

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美國 11 月消費者物價指數（CPI）月增 0.3%、年增 2.7%，升幅完全與預期相符，在就業市場降溫之際，市場預期聯準會下周降息展望不變。芝商所（CME）FedWatch Tool 顯示，聯邦資金期貨交易員認為，下周 Fed 調降利率 1 碼（0.25 個百分點）機率升至 92%。

此外，彭博社周三 (11 日) 援引知情人士消息報導，日銀 (日本央行 / BOJ) 官員認為，在升息之前等待幾乎沒有成本，同時仍對下周升息持開放態度，取決於數據和市場的發展。