〈日股收盤〉科技股領漲日經飆升476點 4萬點關卡得而復失
鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-12-12 15:20
受到那斯達克指數創新高的激勵，日股周四 (12 日) 跟進大漲，日經 225 指數(NKY) 一度收復 4 萬點心理關卡，終場漲幅收斂至 476.91 點，上漲 1.21%，報 39,849.14 點。
東證指數 TOPIX(TPX) 指數終場上漲 23.72 點或 0.86%，報 2,773.03 點。
那斯達克指數大漲，也帶動高科技股買盤湧入，愛德萬測試飆升 5.1%，藤倉 (Fujikura) 上漲 2.59%，DISCO 上漲 1.51%，東京威力科創上漲 0.59%。
另一方面，受到日本央行不急於升息的消息影響，且路透社援引 5 位消息人士報導，日本央行下周傾向維持利率不變，日元應聲走弱來到 152.45 日元兌換 1 美元的價位，帶動出口相關類股走強，豐田汽車上漲 1.34%，索尼大漲 2.97%。
分析師認為，美國通膨未迅速放緩，也強化了經濟將從明年開始走強的觀點，使投資人的風險偏好有所增加。如果日本央行不升息，日元可能會繼續走弱，這對任何在海外開展業務的日本企業來說都是積極的因素。
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