〈日股收盤〉科技股領漲日經飆升476點 4萬點關卡得而復失

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-12-12 15:20

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受到那斯達克指數創新高的激勵，日股周四 (12 日) 跟進大漲，日經 225 指數(NKY) 一度收復 4 萬點心理關卡，終場漲幅收斂至 476.91 點，上漲 1.21%，報 39,849.14 點。

東證指數 TOPIX(TPX) 指數終場上漲 23.72 點或 0.86%，報 2,773.03 點。

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那斯達克指數大漲，也帶動高科技股買盤湧入，愛德萬測試飆升 5.1%，藤倉 (Fujikura) 上漲 2.59%，DISCO 上漲 1.51%，東京威力科創上漲 0.59%。