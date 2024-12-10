植田和男60年密友：日銀應盡早升息 以免落後於趨勢

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-12-10 16:40

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曾擔任日本首相顧問的著名經濟學教授吉川洋 (Hiroshi Yoshikawa) 表示，日本央行應該儘早提高基準利率，因為該行面臨已經落後於趨勢的風險。

吉川洋進一步指出，「從某種意義上說，他們 (日本央行) 可能已經落後了，最好趁早行動」。

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值得注意的是，這位東京大學榮譽教授是日本央行總裁植田和男近六十年的密友。在吉川發表上述言論之際，市場正密切關注日本央行在下周或下月升息。

日本央行 9 日表示，副行長冰見野良三 (Ryozo Himino) 將於明年 1 月 14 日在橫濱向當地商界領袖發表重要演講，隨後於當日舉行一場日本央行新聞發布會。

日媒普遍表示，此舉不同尋常，因為日本央行貨幣政策委員會成員們自前行長黑田東彥 2013 年上任以來，在年度的第一次貨幣政策會議之前從未舉行過此類型活動。

在日本央行採取上述不同尋常的安排後，市場對該央行在 12 月升息的預期已有所降溫。但吉川認為還有幾項因素，讓日本央行仍可以在下周提高利率。

吉川表示，「日本基準利率 0.25% 非常低，除非經濟出現重大轉變，否則升息是很自然的。這不是鷹派，這是合理的。」

他還說，今年以來，日本的通膨水準與美國、歐洲大致相當，考慮到現實情況，日本的借貸成本太低了。吉川補充道：「日本基準利率不必像美國、歐洲這些經濟體那麼高，我認為日本的名目中性利率可能在 1% 左右。」

吉川表示，日本央行在政策正常化的過程中可能會面臨經濟下滑甚至經濟危機。「日本央行今後被迫降息的可能性不容忽視。如果利率是 0.25%，就只能降至 0%。因此，在可能的時候提高利率是正確的做法。」

植田和男上個月在接受採訪時也表達了類似的觀點，即在面臨經濟衰退時，最好能夠降低利率，因為非常規政策措施不能完全取代標準利率政策。

吉川強調他這番言論沒有內部消息，是自己的觀點。