跟著川普MAGA走！聯博建議加碼美、日股 降息佈局多元債最香

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-05 18:38

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聯博投信今 (5) 日發表 2025 投資展望並指出，川普 2.0 來臨暗示全球政策與經濟的分歧擴大，寬鬆政策雖然持續推進，但步伐轉為漸進，在寬鬆政策與投資人手握高現金水位的利多條件下，將有助於支撐固定收益與美股；2025 年投資策略；看好降息帶動貨幣型基金資金流入固定收益，布局多元債種可望勝出；股市因川普 MAGA（Make America Great Again) 政策發酵，建議加碼美國，日本是美國之外相對具吸引力的市場。

針對債市，聯博集團收益策略總監葛尚・狄斯坦費 (Gershon Distenfeld) 表示，全球經濟逐漸走緩，帶動通膨減速，雖然川普勝選引發近期市場擔憂通膨再起，但從數據來看通膨係持續降溫、通膨隱憂逐漸消退，反而是就業市場開始成為焦點。預期基準利率仍會持續往中性利率移動，加上目前市場仍有超過 6 兆美元的資產停泊於貨幣型基金；隨著降息延續，資金流出貨幣型基金的情形可能加速，可望支撐整體固定收益市場。

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公債方面，狄斯坦費指出，長債受長期基本面影響較大，中短債則主要受聯準會政策與經濟成長狀況牽動。因此，殖利率曲線布局是公債配置的關鍵。而根據歷史趨勢，殖利率曲線在寬鬆週期往往走峭，主要是由短天期債券殖利率下滑所帶動，預期未來一年短債仍會是殖利率曲線陡峭化的主因，配置中短天期債券相對有助於因應利率波動。

整體而言，狄斯坦費表示，考量經濟成長力道分歧與潛在關稅，美債吸引力相對優於歐債，而信用債利差雖仍面臨考驗，但殖利率依舊具吸引力，長期報酬可期。建議可結合美國綜合債券與全球非投資等級債券，不僅可參與市場漲勢，在市場震盪時亦能緩衝下檔風險。

股市方面，2024 年美股表現仍舊亮眼，指數不斷墊高，更隨著川普當選而走揚。隨著川普 2.0 時代到來，聯博集團亞洲股票事業發展主管暨資深投資策略分析師王耀維表示，就像川普 1.0 時期一樣，川普 2.0 可能會將關稅和貿易威脅視為達到目的的手段，而非政策本身；穩健成長、較低稅收以及沒有明顯變化的監管環境有望支持股票市場，尤其是美國。

王耀維指出，川普重返白宮可能帶來通膨風險，而通膨方向與企業獲利通常呈現正相關，投資人不妨適當布局股票因應。回顧過去 100 年，在通膨介於 0%-2%、2%-4% 時，美股實際報酬表現分別可達到 11.7% 與 8.1%，優於通膨增幅。再者，即便全球經濟開始減速，企業獲利仍然強勁，也可望為股市提供支撐。以美國為例，預期 2025 年企業獲利可望達 14.7%，只略低於新興市場的 15%。

在產業布局上，王耀維指出，科技成長仍然強勢，但美股七雄相對收斂，企業獲利也逐漸擴散至其他產業，可望為股市輪動與擴張帶來機會。以 AI 為例，在需要龐大的電力支援之下，預期美國未來 20 年的電力需求將成長約 38%；然而，目前的既有設施只能支應個位數成長，迫切需要更多投資，且不限於科技領域。在電力與技術融合的產業如工業電氣化、製造回流，科技與資料中心等，都能看到投資機會。

在類股選擇上，王耀維分析，隨著 AI 持續成長，美國高品質成長股仍可作為核心配置；但地緣政治與關稅議題具風險性，或可加入一部份低波動因數增加防禦力，從美國價值股與週期股在總統大選後開始領先市場就可看出端倪。

至於其他市場，王耀維認為日本是美國之外相對具吸引力的市場。原因有二，第一，日本企業獲利成長正面且具評價優勢，企業友善股東的舉措增加，股東權益報酬率可望進一步改善；第二，日股也有許多具吸引力的投資題材，例如受惠 AI 趨勢的半導體供應鏈、設備與工業產業。