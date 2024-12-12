明年1/20上任 CBS揭露：川普已邀請習近平參加就職典禮

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2024-12-12 09:15

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據美國《CBS News》引述多方消息來源報導，美國準總統川普已經邀請中國國家主席習近平參加他下個月的就職典禮。

據《CBS News》周三（11 日）報導，消息人士透露，川普在 11 月初向習近平發出了邀請，時間點就在總統大選後不久。目前不清楚習近平是否接受了邀請。中國駐美大使館發言人沒有立即置評。

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除了習近平外，川普團隊在 1 月 20 日也可能在美國國會大厦接待其他領導人。一位知情人士說，與川普關係密切、本周造訪佛州海湖莊園（Mar-A-Lago）的匈牙利極右派總理奧班（Viktor Orbán）仍在「考慮是否出席」。

川普過渡團隊發言人 Karoline Leavitt 說：「各國領袖正在排隊，要會見川普總統，他們知道，他很快就會重新掌權，並透過美國的實力，恢復世界和平。」

美國政府通常會邀請大使等外交官參加就職典禮，但美國國務院自 1874 年以來的紀錄顯示，從未有外國元首出席權力交接儀式。

《彭博》指出，川普邀請習近平參加就職典禮，顯示川普在威脅要對中國採取新一輪關稅措施後，試圖向中國領導人示好。

川普在上周末播出的《NBC》節目訪談中自曝近期他曾與習近平通話，但他拒絕透露討論內容。上一回川普與習近平見面是在 2019 年 6 月，日本 20 國集團（G20）峰會場邊。