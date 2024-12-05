歐洲央行總裁拉加德：抗通膨之戰已近尾聲 但尚未結束

鉅亨網編譯段智恆 2024-12-05 01:30

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歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 周三 (4 日) 表示，央行對抗通膨的努力已接近尾聲，但尚未取得勝利。這番言論是歐洲央行公布利率決策前一周的靜默期前夕發表，加劇外界圍繞貨幣政策放鬆速度和程度的激烈辯論。

拉加德周三在布魯塞爾向歐洲議員們表示：「我們對抗通膨的戰鬥已經接近尾聲，但還沒有結束，任務尚未完成。我們還有一些工作要做，但我們已經看到了目標，這意味著我們開始比過去幾年更加向前看。」

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分析指出，歐洲央行面對幾乎回到 2% 的通膨目標和難以成長的經濟，外界普遍預估下個月會降息 1 碼 (25 個基點)，為今年 6 月來第四次降息，不過也有一些投資人押注更大幅度降息。

歐洲央行鴿派官員支持迅速放鬆貨幣政策，不排除將借貸成本降至能夠刺激經濟成長的水準。然而鷹派警告，考慮到通膨揮之不去的危險，不要急於求成或過分鬆綁。

實際上，11 月份服務業通膨僅小幅降至 3.9%，而整體通膨率升至 2.3%。此外，法國和德國的政治動盪正在攪動債券市場，而且美國候任總統川普在上月的大選獲勝後威脅要徵收貿易關稅。

因此拉加德警告說，經濟短期內可能仍然脆弱，不確定性和下行風險讓展望蒙上陰影。她指出當前的擔憂，包括服務業成長放緩和製造業持續萎縮，而在歐洲之外，地緣政治衝突和國際貿易威脅都是重要問題。

至於通膨展望，拉加德預估本季通膨率將暫時攀升，因此前能源價格大幅下跌的影響消除，不過明年通膨將放緩至目標水準。

她在貨幣政策路上仍堅持近期立場。她說：「我們正走在一條通膨降溫的路上，知道政策方向是降息，但速度並沒有任何預設立場。」