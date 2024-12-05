歐洲央行總裁拉加德：抗通膨之戰已近尾聲 但尚未結束
鉅亨網編譯段智恆 2024-12-05 01:30
歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 周三 (4 日) 表示，央行對抗通膨的努力已接近尾聲，但尚未取得勝利。這番言論是歐洲央行公布利率決策前一周的靜默期前夕發表，加劇外界圍繞貨幣政策放鬆速度和程度的激烈辯論。
拉加德周三在布魯塞爾向歐洲議員們表示：「我們對抗通膨的戰鬥已經接近尾聲，但還沒有結束，任務尚未完成。我們還有一些工作要做，但我們已經看到了目標，這意味著我們開始比過去幾年更加向前看。」
分析指出，歐洲央行面對幾乎回到 2% 的通膨目標和難以成長的經濟，外界普遍預估下個月會降息 1 碼 (25 個基點)，為今年 6 月來第四次降息，不過也有一些投資人押注更大幅度降息。
歐洲央行鴿派官員支持迅速放鬆貨幣政策，不排除將借貸成本降至能夠刺激經濟成長的水準。然而鷹派警告，考慮到通膨揮之不去的危險，不要急於求成或過分鬆綁。
實際上，11 月份服務業通膨僅小幅降至 3.9%，而整體通膨率升至 2.3%。此外，法國和德國的政治動盪正在攪動債券市場，而且美國候任總統川普在上月的大選獲勝後威脅要徵收貿易關稅。
因此拉加德警告說，經濟短期內可能仍然脆弱，不確定性和下行風險讓展望蒙上陰影。她指出當前的擔憂，包括服務業成長放緩和製造業持續萎縮，而在歐洲之外，地緣政治衝突和國際貿易威脅都是重要問題。
拉加德說：「基於調查的數據表明，短期內成長將會減弱。 進一步來看，歐元區的經濟復甦應該開始累積一些動力。隨著實際收入的增加，消費者支出預估會回升，隨著過去貨幣政策收緊的影響消退，投資預料會復甦。」
至於通膨展望，拉加德預估本季通膨率將暫時攀升，因此前能源價格大幅下跌的影響消除，不過明年通膨將放緩至目標水準。
她在貨幣政策路上仍堅持近期立場。她說：「我們正走在一條通膨降溫的路上，知道政策方向是降息，但速度並沒有任何預設立場。」
值得注意的是，拉加德還提到歐洲央行也將改變目前基於近期經濟數據制定政策的做法，此舉讓央行更重視「前瞻因素」例如單季經濟預測。
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