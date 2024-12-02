歐元區11月製造業PMI終值報42.2 澆熄經濟復甦希望
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-12-02 21:30
根據標普全球 (S&P Global) 與漢堡商業銀行(HCOB) 周一 (2 日) 公布的最終調查顯示，歐元區 11 月製造業採購經理人指數報 45.2，符合市場預期且與初值持平，比 10 月的 46 進一步下滑，澆熄經濟即將復甦的希望。
此外，衡量生產的指數從 10 月的 45.8 降至 45.1，該指數被視為衡量經濟健康狀況的良好指標，將列入本周三 (4 日) 公布的綜合 PMI。
漢堡商業銀行 (Hamburg Commercial Bank) 首席經濟學家 Cyrus de la Rubia 表示，報告數據看起來很糟糕，歐元區製造業的衰退似乎永遠不會結束。他還指出，由於新訂單迅速下滑，而且下降速度加快，短期內看不到復甦跡象。
歐元區經濟低迷波及的範圍很廣，經濟火車頭德國 11 月製造業 PMI 終值降至 43，低於市場預期與初值的 43.2；法國 11 月製造業 PMI 則小幅降至 43.1%，同樣也不及預期與初值的 43.2。
不只如此，儘管製造商降低價格，但隨著整體需求下滑，工廠自新冠疫情以來最快速度裁員。歐元區 11 月就業指數從 10 月的 46.2 降至 45.2，為 2020 年 8 月以來新低。
雪上加霜的是，外國需求——包括歐元區國家之間的貿易——也下降得更快，而且可能會惡化，因為美國後任總統川普提議對所有進口商品徵收 10% 的關稅，這將讓歐洲商品在美國變得更貴，因此不那麼受歡迎。
上月接受調查的絕大多數經濟學家認為，這筆關稅將在未來 2 到 3 年對歐盟經濟產生重大影響。
歐洲央行降息不再緊盯最新數據 未來風險更重要
另外根據英國《金融時報》同日報導，歐洲央行首席經濟學家雷恩 (Philip Lane) 表示，一旦央行確定通膨率達到 2% 的中期目標，則未來貨幣政策就需要由即將到來的風險驅動，而非回頭留意短期數據。
他說：「一旦消除通膨的工作完成，那麼我認為貨幣政策就需要具有前瞻性，並審視未來可能會有哪些影響通膨壓力的新衝擊。」
雖然雷恩並未說明具體時點，但表示在明年內，通膨「將向更可持續的 2% 鄰近地區過渡」。歐洲央行先前公布的通膨前景展望報告也顯示，預估在 2025 年實現 2% 的通膨目標。
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