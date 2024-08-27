宏碁、國泰貨運和中菲行聯手減少碳排放

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-08-27 15:33

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宏碁（2353）攜手國泰貨運及中菲行國際物流集團減少航空碳排，於今（27）日與物流供應商中菲行簽署協議，自 2024 年使用國泰貨運的永續航空燃料（SAF）解決方案。宏碁以實踐綠色物流的承諾作為淨零排放策略之一，並致力於 2050 年達成淨零排放的目標。

宏碁永續長劉靜靜表示：「宏碁攜手中菲行推行永續航空燃料解決方案，與供應鏈合作夥伴一起應對環境挑戰，並推動旗下 Earthion 永續平台的發展。淨零排放是全球共識，宏碁從製造、生產到運輸等階段，皆以實際的行動減少產品於生命週期的碳排。」

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中菲行國際物流集團空運總裁邱鈞榮特別指出，「我們與客戶緊密合作，齊心協力減少貨運碳排放。與化石燃料相比，可持續航空燃油的出現如同改革先鋒，其減少溫室氣體排放量高達 80%，為航空運輸業帶來突破性的改變。攜手宏碁集團與國泰貨運，我們以實際行動，共同為地球的永續發展盡最大努力。」

國泰貨運董事歐永棠表示：「我們熱烈歡迎宏碁集團透過與去年加入國泰『企業可持續航空燃油計劃』的中菲行國際物流集團合作，加入計劃。我們深信這種供應鏈合作關係，對於達成我們以及整個航空業界在營運上減少碳排放的長遠目標是不可或缺的。國泰貨運已準備就緒，通過使用可持續航空燃油，支援我們所有貨運代理和付運商客戶實現其可持續發展目標，並相信這是減少淨排放量及推動航空業邁向更環保的未來其中一個最有效的方式。」

永續航空燃料為生物燃料的一種，以植物或動物材料取代化石燃料製成，可替航空運輸減少高達 80% 溫室氣體排放。國際航空運輸協會（IATA）估計， 2050 年航空業實現淨零排放之中，永續航空燃料的減排量貢獻率約 65%；國泰航空在 2022 年啟動「企業可持續航空燃油計劃」，更為亞洲首批採用相關解決方案的企業之一。