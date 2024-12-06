晶技前11月營收年增17% 超越2023年全年

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-06 12:47

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頻率元件廠晶技 (3042-TW) 已進入需求淡季的第四季，晶技 公布 2024 年 11 月營收 11.26 億元，月減 3.29%，年增 8.71%，2024 年 1-11 月營收達 116.35 億元，年增 17.05%，並已超越 2023 年全年營收。

晶技現階段的營收以先進網通、AI 生態系及車用電子的三大主軸，晶技在海外的新增生產基地也將在第四季起陸續投產，其中並以浙江寧波的晶創電子車用頻率元件生產最先投產，而在印尼的新設置生產基地，則預計將在 2025 年首季投產。

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法人估晶技全年營收可望達雙位數成長目標，同時，對於及車用電子應用也將站上 20% 以上的營收比重；車用頻率元件占營收 35% 爲中長期目標。

以晶技的營運走勢來看，車用 16% 提升到 21% 的成長幅度最大， 車用電子元件屬毛利率較優的產品應用類別，而晶技自 2008 年開始開拓車用應用至今，產品已獲包括 Continental、BOSCH 兩大汽車電子體系的 AVL 認證，目前來看，不管燃油車或電動車，在智慧座艙、ADAS 及車聯網應用的需求都在上揚。