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美東碼頭1月恐再罷工？中菲行看「可能性不高」

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-26 14:08

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中菲行總經理邱鈞榮(右)和海運副總裁林永川(左)。(鉅亨網記者王莞甯攝)

貨攬業者中菲行 (5609-TW) 今 (26) 日指出，海運的二大變數中，紅海危機未來局勢仍相當難預測，至於美東碼頭的再罷工性，「1 月再罷工可能性應該不高」。

中菲行總經理邱鈞榮表示，今年是成長年，展望 2025 年，除了地緣政治不確定因素外，從經濟各層面來看 ，貨運市況會更正面，供應鏈的移轉更有利擁有多個分公司的大型貨攬業者。


對於海運市況，中菲行認為，紅海危機的動向難以預測，不過，依船公司目前給出的訊息，美東碼頭 1 月再罷工機率不高，儘管自動化議題難解，但自動化已是全球趨勢，且碼頭本是由船公司投資，投資基礎建設也是航商的權利。

空運方面，目前處傳統旺季，中菲行不諱言，今年沒有什麼淡季 ，因此旺季也沒有來得那麼兇猛，目前台灣到美國平均每公斤 240 元，仍處相對高檔，電商貨量仍相當熱絡，長期需求穩定向上。

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