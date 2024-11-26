美東碼頭1月恐再罷工？中菲行看「可能性不高」

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-26 14:08

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貨攬業者中菲行 (5609-TW) 今 (26) 日指出，海運的二大變數中，紅海危機未來局勢仍相當難預測，至於美東碼頭的再罷工性，「1 月再罷工可能性應該不高」。

中菲行總經理邱鈞榮表示，今年是成長年，展望 2025 年，除了地緣政治不確定因素外，從經濟各層面來看 ，貨運市況會更正面，供應鏈的移轉更有利擁有多個分公司的大型貨攬業者。

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對於海運市況，中菲行認為，紅海危機的動向難以預測，不過，依船公司目前給出的訊息，美東碼頭 1 月再罷工機率不高，儘管自動化議題難解，但自動化已是全球趨勢，且碼頭本是由船公司投資，投資基礎建設也是航商的權利。