美東碼頭1月恐再罷工？中菲行看「可能性不高」
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-26 14:08
貨攬業者中菲行 (5609-TW) 今 (26) 日指出，海運的二大變數中，紅海危機未來局勢仍相當難預測，至於美東碼頭的再罷工性，「1 月再罷工可能性應該不高」。
中菲行總經理邱鈞榮表示，今年是成長年，展望 2025 年，除了地緣政治不確定因素外，從經濟各層面來看 ，貨運市況會更正面，供應鏈的移轉更有利擁有多個分公司的大型貨攬業者。
對於海運市況，中菲行認為，紅海危機的動向難以預測，不過，依船公司目前給出的訊息，美東碼頭 1 月再罷工機率不高，儘管自動化議題難解，但自動化已是全球趨勢，且碼頭本是由船公司投資，投資基礎建設也是航商的權利。
空運方面，目前處傳統旺季，中菲行不諱言，今年沒有什麼淡季 ，因此旺季也沒有來得那麼兇猛，目前台灣到美國平均每公斤 240 元，仍處相對高檔，電商貨量仍相當熱絡，長期需求穩定向上。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 美國碼頭工人同意暫停罷工至明年1月15日 並協商新約
- 擔憂罷工再起 美國進出口商仍避開東岸港口
- 危機持續！福斯勞資談判陷僵局下月恐罷工 陸媒：福斯做錯2件事 害自己陷困境
- 〈熱門股〉萬海 短多雙箭齊發 周線連3紅拚收復百元關卡
上一篇
下一篇