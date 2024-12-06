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鉅亨速報

營收速報 - 2024年12月6日台股中小型公司11月營收一覽（新增161家）

鉅亨網新聞中心 2024-12-06 07:55


本次公布11月營收一覽

截至台北時間2024年12月6日07:55，彙整前一日公布11月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計282家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
欣巴巴-建材營造業 4.62億 1686.4%
青雲-電腦及週邊設備業 5.50億 253.2%
大城地產-建材營造業 2.64億 204.0%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
台寶生醫-生技醫療業 3,407萬 677.5%
富宇-建材營造業 268萬 404.0%
榮群-通信網路業 4,658萬 291.5%
11月已公布營收一覽

截至目前，已公布11月營收報告（資本額<50億）的家數累計達282家。其中營收年增大於 25％有78家，年增小於-20％有40家。

11月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
介於10～50億 >= +25% 30家
介於10～50億 >= 0% 56家
介於10～50億 < 0% 18家
介於10～50億 <= -20% 24家
資本額規模 YoY 表現 家數
小於10億 >= +25% 48家
小於10億 >= 0% 51家
小於10億 < 0% 38家
小於10億 <= -20% 24家

11月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
康霈*-生技醫療業 936萬 7768.1%
欣巴巴-建材營造業 4.62億 1686.4%
天方能源-綠能環保 1,941萬 349.1%
青雲-電腦及週邊設備業 5.50億 253.2%
大城地產-建材營造業 2.64億 204.0%

11月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
台寶生醫-生技醫療業 3,407萬 677.5%
天方能源-綠能環保 1,941萬 576.5%
皇龍-建材營造業 1,982萬 527.5%
全福生技-生技醫療業 20萬 509.1%
富宇-建材營造業 268萬 404.0%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股營收速報台股營收11月營收生技醫療業康霈*建材營造業欣巴巴

相關行情

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欣巴巴126.5-3.44%
青雲91.40.66%
大城地產42.10.48%
富宇71-0.70%
榮群21-0.47%
康霈*567-2.58%
天方能源666.97%
皇龍30.751.15%
台寶生醫41.50.31%
全福生技402.01%

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