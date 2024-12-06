營收速報 - 2024年12月6日台股中小型公司11月營收一覽（新增161家）
鉅亨網新聞中心 2024-12-06 07:55
本次公布11月營收一覽
截至台北時間2024年12月6日07:55，彙整前一日公布11月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計282家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|欣巴巴-建材營造業
|4.62億
|1686.4%
|青雲-電腦及週邊設備業
|5.50億
|253.2%
|大城地產-建材營造業
|2.64億
|204.0%
本次公布營收月增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|台寶生醫-生技醫療業
|3,407萬
|677.5%
|富宇-建材營造業
|268萬
|404.0%
|榮群-通信網路業
|4,658萬
|291.5%
11月已公布營收一覽
截至目前，已公布11月營收報告（資本額<50億）的家數累計達282家。其中營收年增大於 25％有78家，年增小於-20％有40家。
11月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|介於10～50億
|>= +25%
|30家
|介於10～50億
|>= 0%
|56家
|介於10～50億
|< 0%
|18家
|介於10～50億
|<= -20%
|24家
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|小於10億
|>= +25%
|48家
|小於10億
|>= 0%
|51家
|小於10億
|< 0%
|38家
|小於10億
|<= -20%
|24家
11月營收年增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|康霈*-生技醫療業
|936萬
|7768.1%
|欣巴巴-建材營造業
|4.62億
|1686.4%
|天方能源-綠能環保
|1,941萬
|349.1%
|青雲-電腦及週邊設備業
|5.50億
|253.2%
|大城地產-建材營造業
|2.64億
|204.0%
11月營收月增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|台寶生醫-生技醫療業
|3,407萬
|677.5%
|天方能源-綠能環保
|1,941萬
|576.5%
|皇龍-建材營造業
|1,982萬
|527.5%
|全福生技-生技醫療業
|20萬
|509.1%
|富宇-建材營造業
|268萬
|404.0%
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 澳元兌美元報0.6438,澳洲十月貿易帳增至59.5億澳元
- USD/JPY：美元失去對150日圓的掌控，日圓在主要移動均線附近震盪
- 〈紐約匯市〉數據差預期 美元走跌 歐元上漲
- USD/JPY：美元失去對150日圓的掌控，日圓在主要移動均線附近震盪
下一篇