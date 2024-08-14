美國線空運幾乎沒淡季 中菲行：現在運價一定不是最高點

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-08-14 13:57

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貨攬業者中菲行 (5609-TW) 總經理邱鈞榮今 (14) 日指出，今年空運美國線「幾乎沒有淡季」，6 月甚至每公斤有見到 13 美元的高價，且「這個一定不是最高點」，進入下半年傳統旺季後，每公斤一定會在 10 美元以上，樂觀看市況續熱。

為因應艙位吃緊，中菲行已提前做好準備，自 9 月至 12 月提供上海到芝加哥的包機服務，提供業者旺季大批量艙位的方案。

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中菲行也提到，傳出上海市政府協助中國電商拼多多，向航空公司協調爭取包機，預估一個月飛往歐美需要有 6 萬噸、高達 90 班貨機的運量，恐使旺季艙位供給更受擠壓。

海運方面，中菲行則認為，旺季期間運價卻回檔，船公司仍有不小的獲利空間，海運業目標運價緩跌到年底，這樣下來一整年獲利成績就好看。

據國際航空運輸協會 (IATA) 發布的 6 月全球航空貨運市場數據，年度需求持續強勁成長，中菲行指出，上半年空運異常出色，貨運量超過 2023 年、2022 年，甚至突破 2021 年的創紀錄水準，而 7 月比起 6 月又更好，空運進口噸數成長 5.71%，總噸數成長 4%，顯示空運市場的強勁。

今年前 7 月台灣空運總噸數 86.3 萬噸較，年增 4.5 萬噸，增幅約 5.4%，其中，出口成長 9.4%，進口成長 6.9%，並已超前 2019 年空運總噸數 85.5 萬噸，約成長 0.9%，顯示整體市場已恢復到疫前的水平。

展望後市，中菲行加強多元化運輸的創新服務，包括三角貿易、跨境鐵路、跨境公路、海空聯運 (福建 - 台北港 - 空運各地)、滾裝船、旺季包機 (上海 - 芝加哥) 和節能減碳方案等。

其中，隨著許多大廠生產基地及其相關供應鏈移轉到第三地，因此中港台接單、由東南亞出貨至歐美的貿易模式日趨興盛，中菲行可透過廣泛的全球物流網絡來支持三角貿易模式

而現今中國開闢鐵路經中亞連結歐洲各國的運輸模式趨成熟，且廣受市場歡迎，尤其在紅海地區動盪中，越來越多客戶轉向選擇跨境鐵路，中菲行以西安做為跨境鐵路的樞紐站，提供全面的跨境鐵路物流方案，包括鐵路貨運、轉運服務及通關支持。