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美上周初領失業金人數升至22.4萬 寫1個月新高

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-12-05 23:20

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美上周初領失業金人數升至22.4萬 寫1個月新高(圖：REUTERS/TPG)

美國勞工部 (DOL) 周四 (5 日) 公布數據顯示，在包括感恩節假期的一周內，上周初領失業金人數升至 1 個月以來新高，表明就業市場繼續穩步降溫。

(圖：ZeroHedge)
美上周初領失業金人數升至 1 個月以來新高，表明就業市場繼續穩步降溫。(圖：ZeroHedge)

具體來看，截至 11 月 30 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 22.4 萬人，遠超市場預期的 21.5 萬人，較修正後前值 21.5 萬人增加 9 千人，4 周移動平均值報 21.825 萬人。

截至 11 月 23 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 187.1 萬人，低於市場預期的 191 萬人，較修正後前值 189.6 萬人減少 1.1 萬人，4 周移動平均值報 188.425 萬人。

(圖：ZeroHedge)
上周續領失業金下滑。(圖：ZeroHedge)
上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)
上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

在假期前後，每周數據往往起伏不定。在最近人數的上升之前，申請失業救濟金的人數一直相對穩定。在未經調整的水準上，受加州和德州的推動，初領失業金人數下降近 3.5 萬人。


Santander US Capital Markets 首席美國經濟學家 Stephen Stanley 在一份報告中表示：「我認為，經季節調整後的新申請人數增加，是統計數據的干擾，而不是勞動市場的基本面疲弱。」

就業諮詢公司 Challenger, Gray & Christmas 同日稍早公布數據顯示，11 月美國雇主裁員近 5.8 萬人，比去年同期成長 27%，當中包括科技部門正在進行的裁員，以及汽車產業自今年 4 月以來規模最大的一輪裁員。

今年到目前為止，Challenger 的數據顯示，計畫中的裁員只增加 5.2%。美國勞工統計局 (BLS) 日前公布的另一項裁員數據顯示，儘管嘉吉公司 (Cargill Inc.)、通用汽車(GM-US) 和泰森食品 (TSN-US) 等許多知名公司最近都宣布裁員計畫，但整體而言，美國的裁員幅度仍然較低。

市場分析指出，在波音 (BA-US) 提出一系列削減成本的措施 (包括裁員 10%)、Stellantis(STLA-US) 宣布裁員後，申請失業救濟金的人數將在年底激增。

接下來投資人聚焦本周五 (6 日) 公布的 11 月非農就業報告，經濟學家預估非農就業將新增 21.5 萬人、失業率維持在 4.1% 不變。

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