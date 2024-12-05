受惠減肥藥製造商諾和諾德擴張 丹麥再上調明年GDP預期

鉅亨網編譯段智恆 2024-12-05 21:20

‌



新的預測顯示，丹麥今年國內生產毛額 (GDP) 估成長 3.0%，遠超 8 月預測的 1.9%，而 2025 年的經濟成長速度預測也從先前的 2.2% 提高至 2.9%。

‌



丹麥經濟部在聲明中表示：「特別是製藥產業的生產和出口正在推動經濟成長。」

諾和諾德是減肥藥 Wegovy 和糖尿病藥物 Ozempic 的製造商，這個擁有 600 萬人口的北歐國家因這些藥物在全球熱銷受惠，與此同時歐洲大部分地區的經濟成長緩慢或者停滯。

據了解，丹麥約五分之一的就業成長歸功於諾和諾德員工的增加。根據丹麥經濟部稱，該公司目前擁有約 3 萬名員工。

丹麥經濟部長 Stephanie Lose 在記者會上表示：「儘管諾和諾德對丹麥經濟的重要性與日俱增，但我們並不認為這種影響會如此廣泛，以至於經濟成長全部落到這家製藥公司身上。」