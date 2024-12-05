傳OPEC+延後石油增產計畫至明年4月 國際油價一度掉頭轉跌

鉅亨網編譯段智恆 2024-12-05 20:31

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路透周四 (5 日) 援引知情人士消息報導，石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 將原本訂於明年 1 月提高石油產量的計畫延後至 4 月，以便支撐油價。消息傳出後，國際油價一度掉頭轉跌。

截稿前，明年 2 月交割的布蘭特原油期貨小漲 0.28%，至每桶 72.51 美元，稍早一度下跌 0.4%；明年 1 月交割的布蘭特原油期貨上漲 0.03%，至每桶 68.56 美元，稍早下跌 0.4%。

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OPEC + 石油產量約占全球的一半，該組織計劃在 2025 年之前開始取消減產，然而全球需求放緩和該組織以外地區的產量上升造成阻礙並打壓油價。

幾位 OPEC + 知情人士透露，最有可能的結果是把減產協議延長 3 個月，甚至也有人表示時間可能會更久。而當被提及會議會做出什麼決定十，其中一位知情人士說：「不會有出乎意料的決定」。

據悉，OPEC + 開始線上產量政策會議，而聯合部長級監督委員會 (JMMC) 在線上會議開始前已召開會議，JMMC 負責提供生產計畫建議。

儘管 OPEC + 減產，但全球原油基準布蘭特原油價格今年維持在每桶 70 至 80 美元的區間，周四接近每桶 73 美元，在 9 月時還曾觸及每桶 69 美元以下今年新低。

據了解，OPEC + 成員國每天減產 586 萬桶，約占全球需求的 5.7%，這是自 2022 年以來達成的一系列支撐石油市場的措施。

參與 OPEC + 近期每日減產 220 萬桶的 8 個成員國計劃在今年 1 月份開始每日增產 18 萬桶，不過由於油價下跌，恢復增產的日期又從 10 月開始往後延。