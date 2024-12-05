寶僑壓低成本應對川普關稅 改從印度採購吉列刮鬍刀鋼材

鉅亨網編譯段智恆 2024-12-05 19:51

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根據路透周四 (5 日) 報導，民生用品巨擘寶僑 (Procter & Gamble)(PG-US) 對其吉列 (Gillette) 刮鬍刀中超薄不鏽鋼條的供應鏈進行全面改革，減少從日本和瑞典進口，轉而改向印度印度採購，此舉有望保護利潤率，免受美國候任總統川普可能徵收關稅的影響。

根據寶僑提交給美國商務部的公開文件，吉列品牌括弧到製造商使用的不鏽鋼是高度專業化，能避免刮傷或割傷，不過只有少數幾家公司大量生產，而且沒有一家生產商位於美國。

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路透根據寶僑過去 4 年進口紀錄分析，該公司已將不銹該採購轉移到更便宜的印度製造商，此舉可能有助抵銷川普第二任期造成成本上升的影響。

根據寶僑子公司 (包括吉列) 在美國的進口紀錄，目前該公司主要從印度新德里的 Jindal Stainless 公司進口所需鋼材。與此同時，寶僑減少從日本 Proterial 和瑞典 Alleima 的進口，截至今年 10 月，寶僑從 Proterial 進口量比去年同期減少近 59%，而今年完全沒有收到來自 Alleima 的鋼材。

美國商務部文件顯示，吉列與 Proterial 合作 50 多年、和 Alleima 合作 20 多年，都是往來已久的供應關係，然後因川普上任帶來的關稅影響淡掉。截稿前，Proterial 沒有回應置評請求、Proterial 拒絕置評。

報導指出，寶僑希望 2025 年川普上任後維持從 Jindal Stainless 進口鋼材，因為川普的低一任期寶僑就面臨 14 億美元的外部成本，其中包括侵蝕利潤的關稅。

寶僑發言人證實已與 Jindal Stainless 達成合作關係，不過並未透露細節。該發言人強調，成本並非是唯一影響採購的因素。

根據 ImportYeti 提供給路透的獨家進口紀錄，此前寶僑替吉列購買的鋼材大多是來自日本和瑞典，價格較為昂貴。雖然川普第一任期內的高額關稅增添日本和瑞典鋼材成本，但寶僑得以豁免。

獨立市場研究公司 Steel & Metals Market Research 董事總經理 Markus Moll 說，生產刮鬍刀的剛才是勞動密集型，因此印度製造商有優勢，預料 Jindal Stainless 的鋼材比競爭對手便宜 20%-25%。Jindal Stainless 替印度客戶生產這種材料大約已有 15 到 20 年。