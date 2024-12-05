〈美股早盤〉主要指數漲跌互現 比特幣突破10萬美元帶動加密貨幣股齊揚
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-12-05 22:43
美股主要指數周四 (5 日) 漲跌互現，前一交易日三大主要指數均收在記錄高位，目前投資人靜待本周晚些時候出爐的非農就業數據。與此同時，隨著比特幣交易價格突破 10 萬美元大關，加密貨幣相關類股也跟著走高。
截稿前，道瓊工業指數跌近 60 點或近 0.1%，那斯達克綜合指數漲 0.04%，標普 500 指數跌 0.04%，費城半導體指數跌近 0.4%。
美股開盤前主要指數期貨維持窄幅震盪，其中標普 500 指數在創下今年第 56 個新高紀錄，讓該指數有望創下 2019 年以來最佳表現，標普 500 指數期貨維持在區間震盪。美元和美國公債雙雙下跌。
經濟數據方面，美國上周初領失業金人數升至 22.4 萬，高於市場預期的 21.5 萬，顯見就業市場有所放緩。投資人接下來聚焦本周五 (6 日) 公布的非農就業報告，Fed 主席鮑爾日前表示「美國經濟住況非常好」此番言論提振華爾街的情緒。
法國興業銀行 (Societe Generale SA) 策略師 Kenneth Broux 表示：「如果你深入觀察經濟，一切看起來都很強勁。問題是，我們正試圖猜測即將上任的政府和國會將採取什麼行動，在這之前 Fed 不能把話說太滿。」
加密貨幣方面，美國候任總統川普挑選一名數位資產擁戴者接美國證券交易委員會 (SEC) 主席後，比特幣價格升破 10 萬美元。此外和加密貨幣相關的股價也上漲，Coinbase(COIN-US)、Riot Platforms(RIOT-US)、MARA Holdings(MARA-US)盤前均漲逾 5%。
國際消息方面，法國極右翼領袖雷朋 (Marine Le Pen) 與左翼聯盟聯手推翻巴尼耶 (Michel Barnier) 政府，讓法國陷入進一步的政治動盪。法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron) 現在需要找到另一位總理，可以在分歧嚴重的議會中通過 2025 年的預算。法國 CAC 40 指數上漲 0.1%，跟隨歐洲斯托克 600 指數上漲。法國債券價格上漲，歐元上漲 0.4%。
截至台北時間周四（5 日）22 時許：
焦點個股：
台積電 (TSM-US) 早盤股價上漲 0.78%，至每股 202.25 美元
台積電 (2330-TW) 與輝達 (NVDA-US) 正在台積電亞利桑那州工廠生產 Blackwell 人工智慧 (AI) 晶片進行會談。台積電正準備在明年初在亞利桑那州開始生產 Blackwell 晶片。
輝達 (NVDA-US) 早盤股價下跌 0.24%，至每股 144.78 美元
根據 DigiTimes 引述業內人士指出，馬斯克旗下 AI 新創公司 xAI 已向輝達訂購價值 10.8 億美元的 GB200 AI 伺服器，由馬斯克直接與輝達執行長黃仁勳接洽，並提出溢價以換取優先交付權，預料明年 1 月起開始交付。
迪士尼 (DIS-US) 早盤股價下跌 0.35%，至每股 116.58 美元
迪士尼宣布將年度股息提高 33%，由每股 0.75 美元增至 1 美元，為兩年前實施的扭虧為盈計畫正取得成效的跡象，將於明年 1 月和 7 月分兩期各 0.50 美元進行派發。
今日關鍵經濟數據：
- 美國 10 月 Challenger 裁員人數報 5.77 萬人，前值 5.55 萬人
- 美國上周初領失業金人數報 22.4 萬，預期 21.5 萬，前值 21.5 萬
- 美國上周續領失業金人數報 22.4 萬，預期 21.5 萬，前值 21.5 萬
- 美國 10 月貿易收支報 - 738 億美元，預期 - 757 億美元，前值 - 838 億美元
華爾街分析：
穆迪分析首席經濟學家 Mark Zandi 警告，由於資產價格已經漲得超高，以及未來一年市場面臨兩大風險，美股可能大幅回調。Zandi 表示，川普政策的不確定性加劇了這種風險，他特別指出川普的兩項政策可能會對美股構成嚴重風險，分別是關稅政策和移民政策。
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