〈美股早盤〉主要指數漲跌互現 比特幣突破10萬美元帶動加密貨幣股齊揚

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-12-05 22:43

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美股主要指數周四 (5 日) 漲跌互現，前一交易日三大主要指數均收在記錄高位，目前投資人靜待本周晚些時候出爐的非農就業數據。與此同時，隨著比特幣交易價格突破 10 萬美元大關，加密貨幣相關類股也跟著走高。

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經濟數據方面，美國上周初領失業金人數升至 22.4 萬，高於市場預期的 21.5 萬，顯見就業市場有所放緩。投資人接下來聚焦本周五 (6 日) 公布的非農就業報告，Fed 主席鮑爾日前表示「美國經濟住況非常好」此番言論提振華爾街的情緒。

法國興業銀行 (Societe Generale SA) 策略師 Kenneth Broux 表示：「如果你深入觀察經濟，一切看起來都很強勁。問題是，我們正試圖猜測即將上任的政府和國會將採取什麼行動，在這之前 Fed 不能把話說太滿。」

國際消息方面，法國極右翼領袖雷朋 (Marine Le Pen) 與左翼聯盟聯手推翻巴尼耶 (Michel Barnier) 政府，讓法國陷入進一步的政治動盪。法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron) 現在需要找到另一位總理，可以在分歧嚴重的議會中通過 2025 年的預算。法國 CAC 40 指數上漲 0.1%，跟隨歐洲斯托克 600 指數上漲。法國債券價格上漲，歐元上漲 0.4%。

截至台北時間周四（5 日）22 時許：

焦點個股：

台積電 (TSM-US) 早盤股價上漲 0.78%，至每股 202.25 美元

台積電 (2330-TW) 與輝達 (NVDA-US) 正在台積電亞利桑那州工廠生產 Blackwell 人工智慧 (AI) 晶片進行會談。台積電正準備在明年初在亞利桑那州開始生產 Blackwell 晶片。

輝達 (NVDA-US) 早盤股價下跌 0.24%，至每股 144.78 美元

根據 DigiTimes 引述業內人士指出，馬斯克旗下 AI 新創公司 xAI 已向輝達訂購價值 10.8 億美元的 GB200 AI 伺服器，由馬斯克直接與輝達執行長黃仁勳接洽，並提出溢價以換取優先交付權，預料明年 1 月起開始交付。

迪士尼 (DIS-US) 早盤股價下跌 0.35%，至每股 116.58 美元

迪士尼宣布將年度股息提高 33%，由每股 0.75 美元增至 1 美元，為兩年前實施的扭虧為盈計畫正取得成效的跡象，將於明年 1 月和 7 月分兩期各 0.50 美元進行派發。

今日關鍵經濟數據：

美國 10 月 Challenger 裁員人數報 5.77 萬人，前值 5.55 萬人

美國上周初領失業金人數報 22.4 萬，預期 21.5 萬，前值 21.5 萬

美國上周續領失業金人數報 22.4 萬，預期 21.5 萬，前值 21.5 萬

美國 10 月貿易收支報 - 738 億美元，預期 - 757 億美元，前值 - 838 億美元

華爾街分析：