特斯拉獲美銀青睞上調目標價 盤中股價一度漲逾4%

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-12-06 02:30

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特斯拉周四 (5 日) 盤中股價一度漲逾 4%，股價突破每股 373 美元，刷新 2022 年 4 月以來新高。此前，美銀 (BAC-US) 分析師稱對特斯拉明年及以後的成長前景有信心，上調目標價且維持「買入」評等。

截稿前，特斯拉 (TSLA-US) 周四盤中股價上漲 X%，每股暫報 XXX 美元。

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美銀知名分析師 John Murphy 參觀了馬斯克位於美國德州奧斯汀的超級工廠，稱其對 2025 年以及之後的成長前景有信心，將該公司股票目標價上調至每股 400 美元，之前為每股 350 美元。

Murphy 還維持對特斯拉股票「買入」的評等，理由是機器人技術將對特斯拉即將推出的無人駕駛計程車 Cyber​​cab 產生影響，Cyber​​cab 預估明年推出。

Murphy 表示，特斯拉正在對 Optimus 機器人進行多種實際應用測試，以優化當前版本並確定最終設計。特斯拉計畫在 2025 年底在工廠營運中布署 1,000 台 Optimus 機器人。隨著更多機器人投入使用，其訓練速度將進一步加快。

Murphy 進一步解釋說，這意味著像 Optimus 這樣的機器人將在 Cyber​​cab 的量產中扮演更重要的角色，尤其是在預估於 2026 年大幅提速的生產過程中。這項措施可以降低整體成本並提高利潤率。雖然 Optimus 目前僅占特斯拉運算能力的個位數百分比，但料隨著自動駕駛計程車技術的成熟，特斯拉分配給 Optimus 的資源將會增加。

此外，Murphy 也指出，特斯拉可以利用其最近股價飆升的機會，透過發行新股來籌集資金，以支持 Optimus 及其他高科技策略的長期規畫。包括 Optimus 在內的這些機會可以透過增發股份獲得更多資本支持，以擴充運算能力，相信這將受到大多數特斯拉投資者的歡迎。

Murphy 總結說道，這種加大投入的策略將加速 Optimus 能力的提升，並最終在 2026 年及之後推動生產成長，有助於進一步降低成本。

馬斯克大力強調人工智慧 (AI) 技術的利潤潛力，特別是特斯拉計劃替其全球近 700 萬輛電動車提供自動駕駛軟體的野心。他預計受此推動，今年的資本支出可能增加至約 100 億美元。

特斯拉的市值在過去一個月內上漲超過 3,400 億美元，漲幅達 42%。投資人押注馬斯克對美國當選總統川普的支持以及他與新政府的關係將對特斯拉有利。