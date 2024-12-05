〈陸股盤後〉官媒稱擴大內需是重要任務 三大指數同步走高

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2024-12-05 16:30

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中國 A 股市場三大指數周四（5 日）收盤同步走高，中國官媒《新華社》稱，著力擴大國內需求，是當前和今後一段時間經濟工作的重要任務。

滬指周四收盤漲 0.13% 報 3,368.86 點，深證成指漲 0.29% 報 10,634.49 點，創業板指漲 0.36% 報 2,221.46 點，滬深北三市成交額合計人民幣 1.5268 兆元。

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媒體、汽車、旅遊、化工、鋼鐵、券商類股走高。

《新華社》周四指出，隨著一系列存量政策和增量政策協同發力、持續顯效，10 月中國消費增速明顯回升，固定資產投資穩定增長，為經濟穩中有進、穩中有升提供堅實支撐。

《新華社》說，當前中國面臨的國際環境複雜嚴峻，國內需求不足的挑戰仍然較大。著力擴大國內需求，是當前和今後一段時間經濟工作的重要任務。

華安證券表示，12 月上下有控，向下有支撐，高頻數據顯示，經濟基本面延續改善，但邊際有所放緩，基本面改善的持續性仍有不確定性。

華安證券說，中共中央經濟工作會議召開在即，重點關注可能出現亮點表述的結構性領域，例如貨幣政策和擴大內需。

海通證券稱，隨著年末臨近，市場對跨年行情較為期待，基本面或流動性改善、政策催化是跨年行情展開的必要條件。