股神巴菲特宣布安靜退場！未來僅剩「感恩節信函」可一睹其幽默筆鋒

「股神」巴菲特 (Warren Buffett) 今年底將卸任波克夏 (BRK.A-US) 執行長一職，結束長達數十年的投資生涯，並表示自己將「安靜退場」，不再撰寫年度股東信或公開發言，同時加速推進生前慈善捐贈計畫。

巴菲特在最新信件中表示，自己將「安靜退場」，不再撰寫股東信或公開發言。

在周一公開信中，巴菲特表示，將捐出價值約 13 億美元 (約合新台幣 420 億元) 的波克夏 B 類股給予四個家族基金會。

他在信中表示，自己雖然行動緩慢、閱讀愈發吃力，但身體整體仍感覺良好，依舊每周到公司上班五天，與出色的同事共事。巴菲特說，他希望趁仍能親自處理時，加快向子女基金會的捐贈步伐。「由於波克夏規模龐大、當前市場熱度偏高，值得投資的點子稀少——但仍非零。」他寫道。

巴菲特表示，他將持續保有「相當數量」的 A 類股，直到股東對繼任者阿貝爾 (Greg Abel) 建立與對他本人及已故好友蒙格 (Charlie Munger) 相同的信任。

「這樣的信心建立不會太久，」他說，「我的三個孩子與波克夏董事都已百分之百支持阿貝爾。」

加速慈善捐贈

根據信件內容，巴菲特將把 1,800 股波克夏 A 類股轉換為 270 萬股 B 類股，總價值約 13 億美元，並分別捐贈給以亡妻命名的基金會及三名子女主導的家族基金會。

自 2006 年起，巴菲特持續將波克夏股票捐作慈善，並與比爾蓋茲與梅琳達．蓋茲共同發起「捐贈誓言」，推動億萬富豪在生前或死後捐出過半財富。去年他宣布，身後的捐款將不再流向蓋茲基金會，而改由子女管理的新慈善信託負責。

「若我的孩子們能夠做得中規中矩，他們母親與我都會感到欣慰，」巴菲特說。他補充，三名子女已累積多年慈善經驗，目前每年共同管理超過 5 億美元的捐款資金。

告別股東舞台

巴菲特強調，未來他將僅透過年度「感恩節信函」向股東報告慈善捐贈情況，而不再撰寫以投資為主的年度信。這些信件長期被全球投資人奉為必讀的投資聖經，內容以簡潔語氣傳達投資原則與人生智慧。

他在最新信中仍以特有的直率語調提醒企業領導人警惕貪婪與嫉妒。「超級有錢的執行長們往往煩惱的不是自己賺得不夠多，而是別人賺得更多，」他指出，「嫉妒與貪婪總是相伴而行。」

巴菲特並警告，公司應避免讓未來領導人過於追求「顯富」或「家族傳承」的心態，也不應挑選計畫在 65 歲退休的執行長。

波克夏自 1980 年代上市以來，已成長為市值逾 1 兆美元的跨國企業集團，業務橫跨保險、能源、製造與運輸等領域。