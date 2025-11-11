巴菲特感嘆活到95歲是幸運 「感恩節信」全文曝！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-11-11 08:00

‌



「股神」巴菲特。（圖：Shutterstock）

巴菲特將 1,800 股 A 類股票轉換為 270 萬股 B 類股票，以便將這些 B 類股票捐贈給他家族的四個慈善基金會：向蘇珊 · 湯普森 · 巴菲特基金會（Susan Thompson Buffett Foundation）捐贈 150 萬股，向薛伍德基金會（Sherwood Foundation）、霍華德 ·G· 巴菲特基金會（Howard G. Buffett Foundation）和諾瓦基金會（NoVo Foundation）各捐贈 40 萬股。

‌



這些捐贈已於周一完成交付，價值超過 13 億美元。

股東信如下：

致我的股東朋友們：

從今年起，我將不再撰寫波克夏的年度報告，也不會再在年度股東大會上長篇大論。正如英國人所說，我要「安靜辭職」了。

——嗯，算是吧。

格雷格 · 阿貝爾（Greg Abel）將在年底接任執行長職位。他是一位出色的管理者、不知疲倦的工作者，也是一個誠實的溝通者。祝他任期長久。

我會繼續通過每年的「感恩節信」與大家以及我的孩子談談波克夏。波克夏的個人股東是一群特別的人，他們樂於與不幸者分享自己的財富。我珍惜這種聯繫。請允許我今年稍作回顧，然後談談我打算如何分配我的波克夏股票，最後說幾句關於事業和人生的感想。

回顧與感恩

感恩節臨近，我對自己能在 95 歲時仍健在感到既驚訝又感激。年輕時，我可沒料到能活這麼久。1938 年，我差點去世。

那時的奧馬哈，醫院被分為「天主教醫院」和「新教醫院」。我們的家庭醫生霍茨（Harley Hotz）是一位友善的天主教徒，會提著黑包上門出診。他叫我「小船長」，收費也不高。

有一天我肚子劇痛，霍茨醫生來看了，說我第二天早上就會好。後來他吃了晚飯、打了幾圈橋牌，卻始終對我的症狀放心不下。深夜，他讓我去聖凱瑟琳醫院做急診闌尾手術。接下來三周，我彷彿身處修道院，還挺享受這種「講台」生活。護士修女都喜歡我，我更是愛說話（那時就這樣）。

我的三年級老師麥德森（Madsen）讓全班三十名同學每人寫信給我。我可能把男生的信扔了，但女生寫的我反覆看。住院也有收穫。

最難忘的是，我的姨媽 Edie 送了我一套專業指紋套裝。我馬上給所有照顧我的修女按了指紋。我那時的「理論」——當然很荒唐——是總有一天會有一個修女犯罪，而 FBI 發現他們竟沒採修女指紋。那時胡佛（J. Edgar Hoover，FBI 創始人）是國民偶像，我幻想他會來奧馬哈親自查看我的收藏。

結果當然沒有。但諷刺的是，後來事實證明，我倒該去採胡佛的指紋——他後來因濫用職權而身敗名裂。

那就是 1930 年代的奧馬哈。那時孩子們最渴望的禮物是一輛雪橇、一輛自行車、一個棒球手套或一列電動火車。

奧馬哈的人與緣分

我得從查理 · 芒格說起，陪伴我 64 年的摯友。1930 年代，查理住在離我現在的家僅一條街的地方。

1940 年，他在我祖父的雜貨店打工，10 小時賺 2 美元（節儉在巴菲特家族是基因）。第二年我也在那幹活，但我們直到 1959 年才第一次見面。

查理從哈佛法學院畢業後定居加州，但他一直說奧馬哈塑造了他的人生。六十多年來，他是我最好的老師和「兄長」。我們意見有分歧，但從不吵架。

1958 年，我買了人生第一棟也是唯一一棟房子，至今仍住在那。離我童年住所兩英里，離岳父母家兩個街區，離我上班的辦公室車程七分鐘。

另一位奧馬哈人是斯坦 · 利普西（Stan Lipsey）。他 1968 年把《奧馬哈太陽報》賣給波克夏，後來我派他去布法羅拯救那裡的《晚報》。他讓這份原本虧損的報紙年回報超過 100%。

斯坦家離我家五個街區，他的鄰居是沃爾特 · 斯科特（Walter Scott）——他後來把中美能源賣給波克夏，還當了多年董事。沃爾特是內布拉斯加州慈善領袖，他的影響遍布整個州。

還有唐 · 基歐（Don Keough），1959 年就住在我家對面 100 碼處。那時他是咖啡推銷員，後來成了可口可樂總裁和波克夏董事。1985 年他因推出「新可樂」慘敗，勇敢在公開演講中道歉，恢復原味可樂——銷量隨後暴漲。他的那場演講至今仍是經典。

我與唐、查理一樣，都來自中西部，熱情、坦率、真正的美國人。

後來還有賈因（Ajit Jain）和阿貝爾，他們都曾在上世紀末住在奧馬哈幾個街區內。看來奧馬哈的水確實有點魔力。

回到奧馬哈

我青少年時在華盛頓住過幾年，1954 年去了紐約，以為會在那裡終老。那時我受本 · 格雷厄姆照顧，結識了許多朋友。但一年半後，我又回到了奧馬哈，再也沒離開。

我的三個孩子都在這裡長大、上公立學校。我的父親、第一任妻子蘇茜、查理、斯坦 · 利普西、布魯姆金家族（他們經營內布拉斯加家具商場）和傑克 · 林瓦爾特（把 National Indemnity 賣給波克夏）都畢業於同一所高中。

幸運與生命

我在奧馬哈受益良多。這裡塑造了我和波克夏，也塑造了我們的運氣。美國的中心，是個創業、生活和養家的絕佳地方。

我家族的最長壽紀錄原是 92 歲，我打破了它。多虧了優秀的奧馬哈醫生，他們幾次救了我的命。

但老年需要好運——要每天躲開香蕉皮、車禍、雷擊等種種意外。幸運女神極不公平，往往偏愛已經幸運的人。

我 1930 年出生在美國，健康、聰明、白人、男性——謝謝你，幸運女神。我的姐妹一樣聰明，卻不享有同樣機會。

面對衰老與未來

「時間之父」不會放過任何人。遲早他會贏。雖然我行動變慢、視力減退，但我仍每天去辦公室工作。

不過，我的長壽也讓遺產分配必須提速。我的三個孩子已分別 72、70 和 67 歲。我希望在他們仍健康、頭腦清晰時，讓他們主導我幾乎全部的慈善遺產。

我會保留部分 A 類股，直到股東對格雷格像信任查理和我一樣放心。那不會太久。

我的孩子有智慧、有經驗、有判斷力，也有同情心。他們會活得比我久，可以更靈活應對稅務或慈善政策變化。我從不想「死後掌權」。

關於波克夏與格雷格

我加快慈善捐贈，並不代表我對波克夏前景信心減弱。格雷格 · 阿貝爾完全符合我當年的預期。他理解我們的業務和員工，學習能力極強。

我認為世界上不會有任何執行長比他更適合管理我們的公司和股東資金。希望他健康長壽。

未來波克夏會更大、更穩健，但偶爾股價會跌 50%。別驚慌，美國會反彈，波克夏也會。

最後的忠告

我比前半生更滿意後半生。別為過去的錯誤自責——學一點教訓，繼續前進。選對榜樣，模仿他們。

記住阿爾弗雷德 · 諾貝爾的故事：他誤讀了自己的訃告，嚇得改變了人生。你不用等那種意外——現在就決定希望別人如何記住你。

偉大不是金錢、名氣或權力，而是善行。善良無價。

清潔工和董事長一樣，都是人。

祝你們感恩節快樂——是的，連那些「討厭鬼」也一樣；改正永遠不晚。感謝美國給予的機會，即便回報分配並不總是公平。