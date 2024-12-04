美10月JOLTS職位空缺數升至774.4萬個 高於預期

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-12-04 00:51

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美國勞工統計局 (BLS) 周二 (3 日) 公布 10 月職位空缺和勞動力流動調查 (JOLTS) 顯示，職位空缺數增加、企業裁員減少，表明勞動力需求正在走穩。

具體來看，職位空缺數從 9 月下修後的 737.2 萬個飆升 37.2 萬個至 774.4 萬個，為去年 8 月以來最大單月增幅，整體高於經濟學家預期的 751 萬個，其中成長的部分幾乎完全是由專業和商業服務、住宿和食品服務帶動。

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10 月 JOLTS 職位空缺數增幅為去年 8 月以來最大。(圖：ZeroHedge)

根據 BLS 數據，10 月職位空缺率為 4.6%，變化不大。當中專業和商業服務增加 20.9 萬個職位空缺數、住宿和食品服務增加 16.2 萬個、資訊服務增加 8.7 萬個，而聯邦政府職位空缺數則減少 2.6 萬個，在經歷幾個月的急遽下滑後，整體出現回升。

10 月職位空缺數成長的部分幾乎完全是由專業和商業服務、住宿和食品服務帶動。(圖：ZeroHedge)

此外，報告還顯示 10 月企業裁員人數降至 6 月以來新低，而辭職人數則升至去年 5 月以來新高，表明找到新工作的信心提升。

10 月辭職人數攀升。(圖：ZeroHedge)

與此同時，10 月企業招聘率降至 6 月以來新低，與疲軟的 10 月非農就業報告一致，該份報告受到兩場嚴重颶風和波音大規模罷工影響。經濟學家預估，本周五 (6 四) 的 11 月非農就業數據將顯著反彈，而失業率維持在 4.1%。

Santander US Capital Markets 首席美國經濟學家 Stephen Stanley 在一份報告中表示：「可以合理的假設，職位空缺數增加、招聘人數減少的原因是一樣的：市場動盪中斷正常的招聘流程。」

值得注意的是，聯準會 (Fed) 密切留意的每名失業工人的職位空缺數量幾乎沒有變化，仍為 1.1，和新冠疫情大流行前的水準一致。