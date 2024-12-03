南韓總統尹錫悅宣布緊急戒嚴 韓元兌美元匯率崩逾兩年新低

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-12-03 22:14

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根據多家外媒報導，南韓總統尹錫悅周二 (3 日) 在南韓電視台 YTN 直播的深夜演講中宣布戒嚴。不過他在演講中沒有透露將採取哪些具體措施，據當地媒體報導，南韓國會大廈入口被封鎖。這是自 1980 年以來南韓首次宣布戒嚴。

韓元兌美元匯率重貶、相關 ETF 齊跌

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這消息傳出後，韓元兌美元匯率跌至逾兩年新低，有南韓央行官員表示，若有必要會採取穩定市場措施。截稿前，韓元兌美元匯率貶至 1,430.82 韓元，創下 2022 年 10 月以來新低，稍早一度貶值 1.9% 至 1,430.60 韓元。

華僑銀行 (OCBC) 駐新加坡外匯和利率策略師 Christopher Wong 表示：「這是不確定性驅動...... 這是一種『先開槍，再問問題』的做法。有鑑於缺乏資訊，這種不確定性可能會讓韓元在此期間承壓。」

韓元今年迄今累積貶值逾 9%，是亞洲表現最差貨幣之一。由於南韓央行 (Bank of Korea) 大舉降息支撐經濟，同時投資人紛紛逃離嚴重受出口和美國對中國貿易關稅影響的南韓市場，韓元一直承受壓力。

Eastspring Investments 固定收益團隊投組經理 Rong Ren Goh 表示：「由於關稅威脅迫在眉睫，以及關稅對出口導向型經濟體的不利影響，韓元壓力山大。而目前戒嚴的影響可能會加劇韓元弱勢，鼓勵投資者將韓元用做表達關稅相關風險的高風險指標。」

此外，與南韓股票相關的 ETF 也全面走跌，安碩 MSCI 南韓指數基金 (EWY) 挫跌 4.5%、Franklin FTSE 南韓 ETF(FLKR) 下跌 3.2%。

尹：反對黨讓國家陷入危機 別無選擇實施戒嚴

尹錫悅表示，為維護自由和憲法秩序別無選擇，只能採取這樣的措施，並稱在野黨劫持了議會進程，使國家陷入危機。不過尹錫悅沒有立即說明親北韓反國家勢力的成員，但他過去曾說這些勢力阻止其議程，破壞國家秩序。

尹錫悅在演講中說：「我宣布戒嚴是為保護自由的大韓民國免受北韓共產主義勢力的威脅，剷除掠奪我國人民自由和幸福的卑劣親北韓反國家勢力，為了維護自由的憲法秩序，我宣布戒嚴令。」

尹錫悅援引該國在議會中占多數的反對黨民主黨本周提出的一項動議，該動議要求彈劾南韓一些高級檢察官，並否決一項政府預算提案。

南韓部長們周一抗議反對黨共同民主黨上周將政府預算提案削減逾 4 兆韓元的舉動。尹錫悅說：「這種行為破壞了政府的基本職能。」

與此同時，在國會占多數的反對黨「共同民主黨」(Democratic Party) 領袖李在明 (Lee Jae-myung) 在線上直播中說：「坦克、武裝士兵和拿著刀槍的軍人將統治這個國家。大韓民國經濟將不可挽回的崩潰。國民們，請到國會來。」

根據《韓聯社》(Yonhap) 援引軍方的話，議會和政黨活動都將禁止，媒體和出版商將受到戒嚴指揮部的控制。