〈美股早盤〉投資人情緒謹慎 主要指數小幅走低

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-12-03 22:42

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美股開盤前主要指數期貨走勢平平，交易員正在等待聯準會 (Fed) 官員談話和經濟數據揭曉，從中尋找利率走勢線索。

投資人聚焦本周五 (6 日) 的非農就業報告，預料新增就業人數將反彈。交換利率交易顯示，Fed 將在 12 月 17 日至 18 日的貨幣政策會議上降息 1 碼 (25 個基點) 的機率超過 70%。

瑞銀全球財富管理投資長 Mark Haefele 受訪時說：「市場仍預估 Fed 將降息。當本周五的就業數據出來時，我們將看到你有多勇敢。但我認為偏見仍然存在，市場認為，考慮到整體形勢，還有這樣做的空間。」

以 Chris Montagu 為首的策略師在一份報告中寫道，投資人在標普 500 指數期貨中的部位「完全是片面的」(completely one-sided)。他們表示，該指數連續第四周創出新高，越來越多的空頭開始投降。

另一方面，投資人也聚焦法國政局，法國政府將於本周三 (4 日) 面臨不信任投票。法國極右派領導人雷朋 (Marine Le Pen) 預估將與左翼聯盟聯手推翻巴尼耶 (Michel Barnier) 政府。

法國股市周二與歐洲股市走勢一致，但這場危機給 CAC 40 指數帶來壓力，讓其落後於德國等鄰國市場，德國 DAX 指數剛剛歷史上首次突破 20,000 點。

亞洲政經消息方面，南韓總統尹錫悅周二 (3 日) 在南韓電視台 YTN 直播的深夜演講中宣布戒嚴。不過他在演講中沒有透露將採取哪些具體措施。

截至台北時間周二（3 日）22 時許：

焦點個股：

蘋果 (AAPL-US) 早盤股價下跌 0.19%，至每股 239.14 美元

蘋果面臨英國應用程式開發商的集體訴訟，他們指控蘋果對 App Store 銷售收取高達 30% 的佣金，對英國科技業徵收了反競爭稅。負責此案的英國競爭政策教授 Sean Ennis 表示，蘋果可能要向多達 1.3 萬名開發者返還高達 7.85 億英鎊 (9.95 億美元) 的費用。英國競爭上訴法庭的法官駁回了蘋果阻止此案的抗辯，為此案繼續審理鋪平了道路。

艾司摩爾 (ASML-US) 早盤股價下跌 1.29%，至每股 702.32 美元

美國政府公布新一輪對中國半導體設備及晶片出口限制後，荷蘭半導體設備生產商艾司摩爾 (ASML) 稱，此舉預估不會對其產品的長期需求產生影響，但公司正在研究其短期潛在影響。

亞馬遜 (AMZN-US) 早盤股價下跌 0.03%，至每股 210.64 美元

亞馬遜的雲端運算部門 (AWS) 正在推出一系列新元件，旨在提高資料中心的運作效率，這可能會緩解耗電的伺服器場對電網造成的壓力。 AWS 最新的資料中心設計包括更有效率的冷卻系統、用於備用發電機的可再生柴油，以及優化的伺服器機架布局，這些措施都是為了減少未使用的電量。該公司已經部署了一些元件，而其他元件將在新的資料中心上線後投入使用。

今日關鍵經濟數據：

美國 10 月職位空缺數預期 751 萬個，前值 744.3 萬個

華爾街分析：

前摩根大通首席股票策略師、Fundstrat Capital 首席投資官 Tom Lee 周一預測，標普 500 指數將在年底前升至 6,300 點，理由是有利的市場環境和歷史模式表明，股票在 12 月份將繼續走強。