英特爾前執行長季辛格將拿到1200萬美元分手費

鉅亨網編譯段智恆 2024-12-03 21:21

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根據路透周二 (3 日) 報導，一份監管文件顯示，日前宣布退休的英特爾 (INTC-US) 前執行長季辛格 (Pat Gelsinger) 將獲得高達 1200 萬美元的獎金。

據了解，這筆「遣散費」包括 190 萬美元的 18 個月基本薪資和 1.5 倍的目標獎金 340 萬美元，分 18 個月支付。

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據路透的計算，季辛格在 2024 年擔任執行長的 11 個月裡也有資格獲得年度獎金，讓他的獎金總額達到 1200 萬美元左右。

季辛格在執掌公司不到 4 年就被迫離職，在英特爾尋找接班人之際，他將控制權交給了兩名副手。