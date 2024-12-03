英特爾前執行長季辛格將拿到1200萬美元分手費
鉅亨網編譯段智恆 2024-12-03 21:21
根據路透周二 (3 日) 報導，一份監管文件顯示，日前宣布退休的英特爾 (INTC-US) 前執行長季辛格 (Pat Gelsinger) 將獲得高達 1200 萬美元的獎金。
據了解，這筆「遣散費」包括 190 萬美元的 18 個月基本薪資和 1.5 倍的目標獎金 340 萬美元，分 18 個月支付。
據路透的計算，季辛格在 2024 年擔任執行長的 11 個月裡也有資格獲得年度獎金，讓他的獎金總額達到 1200 萬美元左右。
季辛格在執掌公司不到 4 年就被迫離職，在英特爾尋找接班人之際，他將控制權交給了兩名副手。
季辛格於 12 月 1 日辭職，在上周的董事會會議上，董事們認為他昂貴而雄心勃勃的轉型計畫沒有奏效。報導指出，董事會告訴季辛格，他要麼退休、要麼被罷免，他選擇了辭職。
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