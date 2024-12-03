微軟遭控向競爭對手用戶收取高額費用 面臨英國10億英鎊反壟斷訴訟

鉅亨網編譯段智恆 2024-12-03 20:15

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根據外媒周二 (3 日) 報導，微軟 (MSFT-US) 被指控向競爭對手雲端運算公司的客戶收取不公平的高額費用，要求賠償逾 10 億英鎊 (12.7 億美元)。

根據訴訟，使用亞馬遜網路服務公司 (AWS)、Google Cloud 或阿里雲的客戶──都是微軟 Azure 的主要競爭對手──被迫支付更多費用才能在競爭對手的基礎設施上使用微軟的雲端 Windows Server 軟體。

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據了解，微軟向在 Azure 運行 Windows Server 的公司提供比其直接競爭對手 (如 AWS、Google Cloud 或阿里雲) 還低的價格，而在競爭對手的雲端服務運行該軟體時被收取不合理的高昂費用。

訴訟指出，微軟利用其在雲端運算伺服器作業系統市場主導地位提高價格，誘導客戶從競爭對手轉向 Azure。這起訴訟的原告是數位權利倡議組織 Article19 的法律和政策負責人 Maria Luisa Stasi，她也是一名市場競爭律師，替受影響的公司尋求超過 10 億英鎊的賠償。

截稿前，微軟並未立即回應置評請求。

Stasi 在聲明中表示：「簡而言之，微軟正在懲罰使用 Google、亞馬遜和阿里巴巴雲端運算的英國企業和組織，迫使它們支付高昂的 Windows Server 費用。通過這樣做，微軟正試圖迫使客戶使用其雲端運算服務 Azure，並限制該領域的競爭。」

她補充說，這起訴訟旨在挑戰微軟的反競爭行為，迫使他們披露英國有多少企業受到了非法處罰，並將這筆錢退還給那些被不公平多收費的組織。

數千家英國企業和組織代表參與這場訴訟，這是一場「選擇退出」(opt-out) 的集體行動。這意味著任何可能受到影響的公司都會自動計算在內，如果微軟敗訴，它們都可以獲得賠償。

值得注意的是，英國競爭與市場管理局 (Competition and Markets Authority, CMA) 正在準備針對雲端產業反競爭行為的補救措施，此前該機構已進行長達數月的調查。先前有知情人士透露，臨時決定最快可能在本周推出。