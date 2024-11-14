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外資賣超254億元連4賣 但持續加碼長榮航及華航不鬆手

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-14 17:16

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三大法人賣超台股 363億元，14日外資搶買機票長榮航及華航都是標的。(鉅亨網記者張欽發攝)

台股大盤今 (14) 日下跌 114.85 點或 0.63%，以 22715.38 點作收，日 K 線收黑，成交值爲 3996.55 億元， 但電子股中，散熱、光通訊及 BBU 族群表現強勢。三大法人雖賣超 363.32 億元，但外資搶買長榮航 (2618-TW)4.61 萬張 及華航 (2610-TW)1.05 萬張，投信也是連續 4 個交易日加碼聯電 (2303-TW)。

外資今天賣超 254.27 億元，呈現連 4 賣；自營商賣超 163.57 億元；投信買超 54.52 億元；三大法人合計賣超 363.32 億元。在期貨市場方面，外資今天期指交易淨額爲空單 2397 口，未平倉合約口數爲空單 47278 口 。


11 月 14 日新台幣兌美元匯率以 32.546 元作收、貶值 9.6 分，成交金額 19.27 億美元。上午新台幣以 32.480 元開出，盤中最高 32.480 元，最低 32.604 元。

集中市場外資今天買超較多的個股爲， 長榮航、神達、新光金、中信金、泰金寶 - DR、華航、寶成、裕民、仁寶、鴻準；賣超較多的個股爲，聯電、群創、台新金、友達、台塑、廣達、和碩、凱基金、鴻海、合庫金。

集中市場投信今天買超較多的個股爲， 聯電、元大金、兆豐金、仁寶、台泥、上海商銀、國泰金、緯創、統一；賣超較多的個股爲，玉山金、第一金、中租 - KY、華邦電、漢翔、三陽工業、精成科、潤泰全、瑞智。

集中市場自營商今天買超較多的個股爲， 神達、仁寶、元大金、永豐金、長榮航、遠東新、華新、中信金、兆豐金、正新；賣超較多的個股爲，新光金、群創、勤美、陽明、台積電、鴻準、台玻、萬海、金寶、中鋼。

證券分析師簡伯儀對現階段台股格局指出，目前台股大盤以月線爲多空分水嶺，但日 KD、RSI 技術指標轉弱，店頭市場創近期相對低檔，短期均線下彎，均不利多頭走勢，且台幣貶值，外資持續調節，整體盤勢偏弱，在指數整理期間，可留意 10 月營收表現佳及季報優異的族群。

 

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