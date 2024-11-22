長榮航Hello Kitty彩繪新機 12月起飛日本仙台、法國巴黎

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-22 18:19

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長榮航 (2618-TW) 下半年全新推出 Hello Kitty 彩繪機 4.0，除 8 月底首航桃園 - 芝加哥的「閨蜜機」外，12 月起也將陸續推出飛航日本仙台的「粉萌機」，以及桃園 - 巴黎的「糖果機」，搭配現行的「郊遊機」、「夢想機」和「派對機」等，合計將達 6 架彩繪機。

為慶祝新塗裝彩繪機加入，長榮航與三麗鷗攜手，共同舉辦「Hello 好久不見－長榮航空彩繪機夢幻嘉年華」活動，於 11 月 29 日下午 2 點至 12 月 1 日晚間 9 點，在台北松菸文創大街開展。

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「Hello 好久不見－長榮航空彩繪機夢幻嘉年華」活動，除了集結近年來與三麗鷗合作的彩繪機成果，整個展區以此次彩繪機 4.0 登場的三麗鷗明星成員為主，打造展場限定設計，包括 Hello Kitty、酷洛米、美樂蒂、大耳狗喜拿和布丁狗等超萌角色。