長榮航與泰國續簽MOU 深耕中轉版圖

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-19 18:22

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長榮航 (2618-TW) 今 (19) 日與泰國觀光局簽署合作意向書，延續雙方夥伴關係，未來 4 年將攜手進一步推廣泰國觀光，強化當地旅遊產業發展，也有利長榮航搶占中轉版圖。

長榮航目前提供台北 - 曼谷每周 28 班航班，以及台北 - 清邁每周 7 班的飛航服務，為呼應赴泰旅遊的強大需求，台北 - 曼谷航班將於明年 1 月 15 日至 3 月 29 日間增為每周 32 班。

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長榮航說明，旅客不僅能從曼谷直飛倫敦、阿姆斯特丹和維也納，也可搭乘經台北轉機至巴黎、慕尼黑、米蘭，以及北美八大航點洛杉磯、舊金山、紐約、休士頓、芝加哥、西雅圖、多倫多和溫哥華，或轉往亞洲其他主要城市。

此次合作意向書著眼於全球市場的推廣，將有效結合雙方旅遊資源優勢，安排媒體、網紅和旅行業者親赴泰國，深入了解並推廣當地特色。

同時，長榮航也將與旅行社合作推專屬旅遊優惠，以吸引更多旅客造訪泰國。

長榮航副總經理廖至維說，長榮航與泰國觀光局自 2017 開啟夥伴關係，並於去年簽署合作意向書，此次很榮幸雙方持續合作，將透過雙方的行銷合作、媒體邀訪行程和專屬旅遊方案 ，向全球旅客展示泰國的獨特魅力和豐富文化。