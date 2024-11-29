疫後需求弱 去年工廠營收年減8.8% 電子零組件各項指標居冠 研發占比6成

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-29 10:44

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經濟部針對全國 97,136 家已辦理登記之工廠 (含特定工廠 8,370 家)，於 113 年 6 月 1 日展開年度校正調查，經校正結果，營運中工廠為 92,206 家，初步統計 112 年工廠營收 20.4 兆元，年減 8.8%，其中電子零組件業各項經營指標居各業之冠，最具產業競爭力，112 年投入研究發展費用續創新高，以電子零組件業研究發展經費支出 5,185 億元最多，占 60.6% 最高。

受全球經濟成長放緩，終端市場需求疲弱，加上客戶端去化庫存，以及上年比較基數較高等因素影響，112 年工廠營收 20.4 兆元，年減 8.8%，惟規模仍為歷史次高，近十年平均年增 1.8%。

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112 年工廠營運家數 92,206 家，較上 (111) 年年增 0.7%，員工人數 292.1 萬人，較 111 年底年減 0.9%。受全球經濟成長放緩，終端市場需求疲弱，加上客戶端去化庫存，以及上年比較基數較高等因素影響，112 年工廠營收 20.4 兆元，年減 8.8%，惟規模仍為歷史次高，近十年平均年增 1.8%。

依行業別觀察，112 年工廠營收以電子零組件業營收 5 兆 6,712 億元，占 27.9% 最高，電腦電子產品及光學業 1 兆 8,489 億元，占 9.1% 次之，化學材料及肥料業 1 兆 7,134 億元，占 8.4% 居第 3 位，其餘營業收入超過兆元行業依序為：金屬製品業、石油及煤製品業、基本金屬業、機械設備業、食品及飼品業。

與 111 年相比，電子零組件業營收減少 6,005 億元最多，主因受高利率及通膨影響，終端電子產品消費動能減緩，加上供應鏈進行庫存調整，對半導體、面板及印刷電路板等需求減少。展望 113 年，1-10 月出口年增 10.0%，可望帶動 113 年工廠營收重返正成長軌道。

112 年固定資產增購 1 兆 7,875 億元，與 111 年比較，減少 6,152 億元，年減 25.6%，其中電子零組件業因終端電子產品需求疲軟，半導體等業者對設備投資持保守態度，加以上年比較基數較高，致減少 5,863 億元或年減 36.2% 最多，金屬製品業、機械設備業亦分別減少 222 億元、94 億元；投資型態以未完工程及預付設備款減少 6,657 億元或年減 51.3% 較多，機械及雜項設備則增加 888 億元或年增 12.6%。

112 年有進行研究發展之工廠計 8,002 家，占營運中工廠家數之 8.7%，投入研究發展經費計 8,558 億元創新高，占營業收入總額之 4.2%，較 111 年增加 342 億元或年增 4.2%，其中用於經常支出計 7,817 億元，占 91.3%，用於資本支出計 741 億元，占 8.7%。

按中行業別觀察，以電子零組件業研究發展經費支出 5,185 億元最多，占 60.6% 最高，電腦電子產品及光學業 1,827 億元，占 21.3% 居次，第 3~5 名依序為電力設備及配備業 (336 億元)、機械設備業 (244 億元)、藥品及醫用化學製品業 (137 億元)。