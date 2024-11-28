環旭電子導入SAP人資雲 整合逾2萬名員工數據

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-11-28 18:31

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SAP 台灣 (思愛普軟體系統) 今 (28) 日宣布，日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 旗下環旭電子 (USI) 成功導入 SAP SuccessFactors 人資雲作為集團全球人資核心雲端平台，加速整合 4 大洲、12 國家、31 個生產服務據點、共超過兩萬位員工的人事數據、統一人才管理流程、提升績效考核效率、減輕人資行政負擔，深度挖掘全球跨區人才潛能。

環旭電子為全球電子設計製造領導廠商，致力提供通訊、電腦與儲存、消費電子、工業、醫療及車用電子產品，因應集團近年展開「全球擴張」戰略，藉由併購及擴大營運規模，海外員工持續增加，亟需一套全球人資管理系統，協助打通各廠區人資系統資料、標準化人才管理流程，提升跨部門協作效率。

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為此，環旭電子透過 SAP 原廠服務團隊協助導入作業、提供最佳實踐 (Best Practice) 策略建議，整合全球人才數據，落實人才職能發展計畫，同時驅動人資數位轉型，強化集團在數位時代的競爭力。

環旭電子人力資源副總經理簡俊才表示，公司深信企業能成長到多大，取決於人才的板凳深度，SAP 作為人資數位轉型的堅實夥伴，協助環旭電子打造全球統一的人力資源管理雲端平台，推動集團實踐尊重人才、發展人才、留住人才的目標，同時也讓人資角色從既有行政作業釋放出來，將更多時間投入招募、留才、強化員工職能的制度規劃。

簡俊才說，選擇 SAP SuccessFactors 人資雲還看準了幾個關鍵優勢，包含功能面各模組的整合度與使用介面皆符合需求；同時能滿足資料合規、資訊安全相關要求，加上雲端方案導入快速且未來可彈性擴充、因應集團擴張策略，並與我們 ESG 永續發展理念不謀而合。

環旭電子導入 SAP SuccessFactors 人資雲後，主管查詢跨區員工數據從 4 天縮短到近乎即時。簡俊才解釋，過去人資收到用人主管需求後，必須到各據點的人資系統收集資料，光調閱、整理成檔案，就需要數個工作天，現在主管則可直接於單一雲端平台查詢員工輪調紀錄、考績表現等人事數據。

此外，集團也大幅簡化績效目標管理與考核流程，從紙本走向數位，省去人資過去需要至少 7 天的全集團考核文件處理時間，且主管透過平台能隨時針對員工在跨國、跨團隊專案中的績效表現給予即時反饋及建議，持續驅動員工成長，挖掘並培養頂尖人才。

SAP 全球副總裁、台灣總經理陳志惟表示，在全球人才稀缺、國際情勢複雜化的浪潮下，人才管理已成為企業擴張布局的關鍵挑戰，企業需要一套全方位的國際級人資管理平台，落實跨國跨廠的人才數據整合與人資流程標準化，才能更敏捷回應市場變化，更精準判斷相應的人才管理決策。

SAP 協助環旭電子利用 SAP SuccessFactors 人資雲建立全球員工數據庫，更逐步導入多項模組助力集團優化績效與目標管理、接班管理與發展計畫等人事流程，帶動全球各據點生產力；相信透過此次合作，環旭電子能實現人資效率及員工體驗再升級，從人才管理驅動集團整體數位轉型，滿足新事業與新市場的人才庫需求，加速拓展差異化競爭優勢。