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日月光永續創新競賽得獎名單揭曉 破例由四組新創團隊脫穎而出

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-11-28 16:16

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左至右為日月光投控行政長汪渡村、聯發科教育基金會執行董事張垂弘、總統府資政沈榮津、前經濟部長兼日月光投控獨立董事何美玥、日月光財務長李柏練與得獎團隊合照。(圖：業者提供)

日月光投控 (3711-TW) 持續支持永續創業環境，與日月光社企公司、日月光環保永續基金會連續三年舉辦永續創新創業競賽，決選當日由廣太綠能奪得冠軍，獲得 100 萬元獎金，科淨能源獲得亞軍，也由於參賽團隊都相當優秀，評審更破格將二二製夢所與雄材大智材料並列季軍。

日月光投控今年競賽主題聚焦「綠能低碳」、「循環經濟」，鼓勵永續環境、新創公司激發創新技術，總獎金達 250 萬元，吸引超過百組團隊參賽。經過初選審查，遴選出 6 家團隊入圍決選，並於 26 日舉行競賽決選暨頒獎典禮。


日月光投控行政長汪渡村表示，日月光舉辦競賽的目的不僅是提供獎金支持創新團隊，更是期望與新創團隊合作推動永續創新技術，擴大產業技術影響力與創造社會正面影響力。

此次競賽邀請產官界代表與日月光高階主管擔任決選評審，評審委員包括總統府資政沈榮津、前經濟部長兼日月光投控獨立董事何美玥、聯發科技教育基金會執行董事張垂弘、日月光投控行政長汪渡村、日月光半導體財務長李柏練，各評審也都給予團隊不同專業與面向的寶貴建議，讓入選團隊獲得技術或產業回饋。

本屆冠軍廣太綠能，主力技術在於微水力發電，可望未來與廠區中水回收廠合作導入微水力發電機發電，協助用電需求，更可將其技術推廣，為提升我國綠電產業的韌性盡一份心力。

科淨能源則以二氧化碳再利用電解機台，提供最佳減碳方案可能性，獲得亞軍，未來將由日月光提供實驗場域，建立成熟的技術發展。

並列季軍的二二製夢所與雄材大智材料，分別提出廠區廢棄塑料、廢棄紡織品轉化成全循環商品，實現零廢棄目標。然而未獲獎的團隊，日月光會再確認可能合作機會與方向，協助新創發展商機或其他產業契機。本屆競賽持續選用環保再生獎盃，原料採用日月光廢棄塑膠材料及原塊廢棄木回收再製而成，以響應循環再生理念。

日月光除積極落實自身永續承諾外，更透過社會企業子公司與環保永續基金會持續鼓勵永續創新技術，未來也將培植創新創業環境發展，偕同價值鏈串聯新創夥伴，讓永續發展的種子深耕茁壯，共創永續影響力，為產業、環境、社會盡一份心力。

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