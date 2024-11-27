川普將課墨、加25%關稅！專家：原油若未獲豁免 亞洲這2國將從中受益

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-11-27 17:31

‌



原油交易商和分析人士最新表示，若美國準總統川普針對從加拿大和墨西哥進口的原油徵收 25% 的進口關稅，加、墨兩國的產油商可能會被迫降低價格，並將供應轉移到亞洲。

兩位熟悉川普關稅計畫的知情人士向《路透社》表示，從加拿大和墨西哥進口的原油可能不會被免除關稅，即使美國石油業已經發出警告稱川普此舉恐損害國內消費者、工業和國家安全。

‌



根據 Kpler 的船舶追蹤數據顯示，美國分別佔加拿大和墨西哥原油出口比重 61% 以及 56%。加拿大的 Trans Mountaing 石油管線擴建計畫 (TMX) 完成後，加拿大對美國與亞洲的原油出口量有所增加，今年迄今暴增 65% 至每天約 53 萬桶。跨山油管是連接加拿大艾伯塔省 (Alberta) 油砂產區至卑詩省溫哥華港的油管。

高盛全球大宗商品研究聯席主管 Daan Struyven 今 (27) 日指出，若加拿大產油商面臨出口限制，如果他們無法將先前出口到美國的原油重新運往其他市場，可能會面臨更大的折價，還可能面臨部分收入損失的問題。

加拿大和墨西哥出口的主要是重質高硫原油，這些原油由美國和亞洲大部分地區的煉油廠進行加工。

一位新加坡貿易商表示，「影響全都集中於重質原油，美國煉油商該怎麼做？即便是沙烏地阿拉伯重質原油也很有限」，並稱一些美國煉油商只能透過管線接收原油，使得進口選項受到限制。

這位貿易商還說，無論是生產商還是煉油商，都將不得不承擔關稅，且加拿大產油商將不得不進一步降價來吸引亞洲煉油商的需求，並支付長途運輸成本。

亞洲煉油業知情人士與分析師表示，若川普徵收關稅，預計將以更多的加拿大和墨西哥石油運往亞洲。

LSEG 分析師 Anh Pham 說：「我們可能會看到相當一部分原油流向中國和印度，當地煉油廠設備能夠提煉原油。」

最近幾個月，隨著以中國加工廠為首的亞洲煉油商測試新等級的原油，加拿大 TMX 對亞洲的出口有所增加，但墨西哥今年出口量下滑 21% 至每天約 86 萬桶。