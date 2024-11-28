Ikea警告：川普關稅政策會推高物價 無助於國際貿易

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-11-28 07:30

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Ikea 母公司 Ingka Group 警告，美國準總統川普威脅要對鄰國和主要貿易夥伴徵收高額關稅，這可能會導致美國人購買的商品漲價，消費者將為之付出代價。

據《CNN》報導，Ingka 執行長 Jesper Brodin 周三（27 日）表示：「我們認為加徵關稅無助於跨國企業和國際貿易，最終這個風險會轉嫁到消費者的賬單上。」

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他說，加徵關稅會提高 Ikea 維持低價的難度，導致許多消費者買不起商品。他提到，無論是 Ikea，還是全球經濟，從未經歷過高關稅帶來好處的時期。「但這超出我們的控制範圍，我們只能理解和適應。」

川普在本周聲稱，上任第一天將對加拿大和墨西哥徵收 25% 關稅，對中國進口商品加徵 10% 的關稅，這可能會導致美國物價上揚，而美國當前似乎正處於通貨膨脹的轉折點。

美國是 Ikea 的第二大銷售市場，佔總銷售額 13.2%，年銷售額約 55 億歐元，僅次於德國。

Ikea 的大部分商品（約 70%）在歐洲生產，其餘 30% 在亞洲生產。

Ingka 副執行長 Juvencio Maeztu 表示，新冠大流行後，Ikea 曾試圖增加供應鏈的靈活性，並很好地因應了紅海貨運中斷危機。「從長期來看，貿易壁壘不利於商品的可負擔性…… 對我們來說，Ikea 的目標是價格保持親民，讓更多人能夠負擔得起。」

去年 Ikea 降低了大約 2,000 種產品的價格，其結果是，儘管 Ikea 銷售的商品數量增加了，但按價值計算，年收入出現了下降。