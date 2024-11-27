歐洲央行決策者：進一步降息空間有限 再降恐適得其反

鉅亨網編譯段智恆 2024-11-27 20:19

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根據外媒周三 (27 日) 報導，歐洲央行 (ECB) 執行委員會成員施納貝爾 (Isabel Schnabel) 表示，需要警惕降息幅度過大，因為借貸成本已經接近不再抑制經濟的水準，再降息更多可能適得其反。

施納貝爾受訪時說，可以繼續放鬆貨幣政策但只能漸進而為，避免利率低於所謂的中性水準。這位鷹派決策者警告，寬鬆幅度太大可能會浪費寶貴的政策空間。

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她說：「有鑑於通膨前景，我認為如果即將發布的數據繼續證實我們的基線預期，我們可以逐步轉向中性。我會警告不要走得太遠。」

她估計中性利率水平在 2% 至 3%，高於希臘銀行總裁斯圖納拉斯 (Yannis Stournaras) 和葡萄牙決策者沈德諾 (Mario Centeno) 等更偏鴿派官員的預期。今年以來歐洲央行 3 次降息後，存款利率來到 3.25%，Schnabel，施納貝爾認為目前來看離中性水準不遠了。

投資人預估歐洲央行明年利率將降至 1.75% 左右，施納貝爾承認這與她自己的評估不一致。經濟學家預估，到 2025 年下半年將降至 2%。

施納貝爾說：「市場似乎認為，我們將需要進入寬鬆的區間。從今天的角度來看，我認為這是不合適的。」她還駁斥了投資人對降息兩碼 (50 個基點) 的猜測，稱自己對政策「強烈傾向於循序漸進」。

她還警告，即使通膨低於預期，如果潛在的經濟問題導致通膨低於預期，降息也可能適得其反。她說：「在這種情況下，進入寬鬆地區的成本可能高於收益。當未來經濟面臨貨幣政策可以更有效應對的衝擊時，我們將利用寶貴的政策空間。」

至於經濟成長方面，施納貝爾淡化本月民間企業活動的意外下滑，理由是歐洲政治麻煩和川普在美國大選中獲勝導致的不確定性上升。她說，這些數據可能誇大了經濟疲軟的程度。

這一觀點與上周意大利央行總裁潘內達 (Fabio Panetta) 的評估形成鮮明對比，潘內達更留意「實體經濟的疲軟」，並表示利率可能離中性還有很長的路要走。他認為，政策可能不得不變得擴張性——儘管其他人認為這樣的言論為時過早。

施納貝爾表示，越來越多的證據表明，歐洲央行緊縮政策的影響正在「明顯減弱」。最近的一項調查顯示，多數銀行不再認為利率抑制了貸款需求，房地產行業似乎觸底。