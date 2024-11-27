〈房產〉政大永慶Q3七都大樓房價指數 台北房價見盤整新竹漲勢仍兇

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-27 12:15

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2024 年第三季的「政大永慶七都大樓房價指數」和「政大永慶雙北公寓房價指數」出爐。數據顯示，台北市、高雄市的大樓房價指數本季漲幅已開始趨緩，而新竹縣市、桃園市第三季增幅仍有 4.5% 以上。比較雙北地區的大樓和公寓產品房價指數變化，雙北地區公寓第三季指數續呈微幅下降，減幅落在 0.5%。

觀察 2024 年第三季全台七大都會區的大樓房價指數變化，與第二季相比，新竹以季增幅 6.4% 居冠，桃園 4.6% 季增幅位居亞軍。台中、新北分別也有 3.1% 與 2.5% 的增幅，台南、高雄、台北增幅約落在 1% 上下。

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永慶房產集團研展中心總監郭翰分析，今年上半年台灣經濟表現亮眼，景氣燈號亮出紅燈，民眾購屋信心增強，使自用、長期置產族群回籠，買氣暢旺。然而自 8 月初開始，因部分銀行房貸逼近滿水位，使房貸資金開始緊縮，導致成屋交易時間拉長，民眾也擔心房貸撥貸不如預期，購屋態度轉趨保守觀望，買氣迅速降溫，也導致房價上漲動力不足。數據也顯示，2024Q3 台北、高雄大樓房價指數漲幅開始收斂，台北從 1.2% 減少至 0.6%，高雄從 3.2% 減少至 1.3%。

新竹、桃園大樓房價指數本季漲幅皆超過 4.5 個百分點。郭翰說，新竹縣市受惠於科學園區效益，擁有龐大的就業動能，吸引不少投資、置產買盤挹注，剛性需求強勁，因此地段好、保值性高的大樓在當地相當炙手可熱，本季增幅居七都之冠。

至於桃園市，郭翰表示，桃園市因與雙北的地緣關係，加上近年高鐵、捷運等軌道交通愈漸完備，北北基桃生活圈儼然成形，也因此出現不少雙北外溢購屋族群的買盤。而且，桃園還坐擁空港的優勢，也成為企業廠辦、總部設點的一級戰區，再加上桃園近年來積極推動產業升級，計畫打造成智慧產業新聚落，吸引大批就業人口湧進，自住、剛性需求強勁。