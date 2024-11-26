〈房產〉是校園也是公園 雙北這2所大學周邊住宅4字頭房價最親民

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-26 12:03

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部分國立大學通常具備多樣的運動場地與綠地景觀，這些設施不僅供學生使用，也對周邊居民開放，提供了良好的運動和休閒選擇。房仲業者盤點雙北可使用校地面積超過 10 公頃的國立大學校區，統計近三年周遭房價及漲幅。其中台北藝術大學、台北大學周邊房屋單價最親民僅需 4 字頭出頭，近一年都有 10% 左右漲幅。台灣師範大學周遭則是單價唯一破百萬元的大學。

2024 年台北藝術大學和台北大學的周邊房價分別僅有 40.9 萬元和 42.7 萬元，相比其他國立大學校區周邊房價動輒 60 萬元以上實惠許多。近一年北藝大周遭房價明顯走揚，以 10.1% 的漲幅位居冠軍。

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永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，北藝大校園內不僅有充沛的綠地，也能憑藉著山勢遠眺淡水河河口與觀音山美景；此外校園內也有關渡美術館，得以欣賞各種展覽活動，對生活品質大大加分。

台北大學周遭則是以 42.7 萬元位列單價第二實惠的大學校區。陳金萍表示，台北大學位處新北市蛋白區，單價本就相對親民，隨著周邊北大特區生活機能已日趨成熟，學區資源、醫院設施應有盡有，加上台北大學腹地廣闊，休閒設施、綠地環境充足，周遭居住環境靜謐悠閒、街廓整齊，因此吸引不少注重生活品質，以及退休族群前往置產。

2024 年台灣師範大學周邊房價已站穩百萬元大關，並已到 104.2 萬元，成為雙北最貴的國立大學宅。陳金萍表示，台師大位處台北市的精華地段，鄰近捷運古亭站，緊鄰師大夜市商圈，步行 15 分鐘內可至大安森林公園，加上明星學區加持，文教、商業及生活機能豐富，有效吸引不少教職人員或是有學區設籍需求的家庭進駐，房市買氣穩定，也讓房價有所支撐。

台灣大學則是貴為台灣第一學府，其周遭單價也來到近百萬的 98.2 萬元，陳金萍說明，台大緊鄰捷運公館站，距離科技大樓站也不遠，交通相當便捷，鄰近知名的公館商圈，並且校地面積逾 100 公頃，綠地、運動設施豐富，環境充滿文教氣息，促動自住或長期置產需求穩定。