〈房產〉中華隊12強奪冠 台灣這三座新棒球場受矚目

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-26 11:24

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中華隊在世界 12 強棒球賽中首度奪冠，讓台灣人對於國球的熱情更上一層樓，除了各縣市舊有的棒球場，指標新興棒球場非「台北大巨蛋」莫屬，接下來還有兩座新棒球場，包括台南安南區的「亞太國際棒球訓練中心」，以及屏東「屏東縣立國際棒球場」蓄勢待發。

房仲業者統計實價登錄資料，這三座新棒球場周邊今年房價與行政區行情比較，其中亞太國際棒球訓練中心周邊均價每坪 31.3 萬元，比起安南區均價 27 萬元高出 15.9%；而台北大巨蛋周邊均價為 98.7 萬元，也比信義區均價高了 9.7%。 而屏東棒球場位置較偏，則是低於區域均價 11.3%

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台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，棒球被視為台灣國球，棒球資源相對比其他運動還豐沛，幾乎各縣市都有棒球場，周邊發展也都相對成熟，變化不大。而最新的台北大巨蛋去年落成至今，正好將屆滿周年，除了舉辦中華職棒 35 年比賽，也參與過許多國際棒球賽事，包括 2023 年亞錦賽、台灣捷克國際交流賽和最新的世界 12 強預賽，再加上各大演唱會，台北大巨蛋從開幕至今共舉辦多場活動，估算超過 140 萬人次進場，每一次活動都帶動東區商圈的人潮和錢潮，因周邊還有松菸和小巨蛋，因此該區段不僅住宅行情具有一定的支撐性，周邊店面行情租賃或置產也都明顯回溫。

台灣房屋土帝公加盟店店東薛大川表示，亞太國際棒球訓練中心，位於安南區史博館特區，該區受惠北外環快速道路交通機能，約 15 分鐘可快速串聯至南科特區，鄰近另有和順工業區就業人口紅利，因此磁吸不少科技就業買盤進駐，受整體公共建設發展帶動，成為台南熱門新興重劃區之一。

薛大川分析，亞太國際棒球訓練中心周邊多以透天住宅為主，大樓產品較稀有，主要預售大案為「南科卓越城」，單案就有逾千戶推案量體，最高成交單價已破 4 字頭，總價帶約在 1100-1500 萬元左右，受新案拉抬也點亮該區房價表現，不過目前特區生活機能仍有賴其他生活圈，待未來新案完工，以及亞太棒球村二期的 2.5 萬座席成棒主球場落成後，有望為該區挹注豐沛人口紅利，並帶旺商機發展。