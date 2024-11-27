新北環狀線板橋站捷運聯開案啟動 由冠德投資39億元打造
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-27 17:35
新北環狀線捷運開發案再創里程碑，位於環狀線核心樞紐的「新北環狀線板橋站捷運開發案」今 (27 日) 舉辦簽約典禮，由新北捷運局長李政安、冠德建設 (2520-TW) 總經理張勝安共同主持，正式啟動開發計畫，將興建地下 7 層、地上 24 層地標型商辦大樓，促進產業匯聚與數位轉型，推升新北市成為國際級重要城市，預計 2030 年完工。
冠德建設對此一捷運聯開案的投資金額爲 39 億元，為冠德第 14 件聯開案。而此一聯開案簽約，也是新北市捷運局推動環狀線捷運開發案 10 處，繼秀朗橋站、景平站、板新站招商成功後的另一件個案。
新北捷運局李政安局長致詞表示，板橋站捷運開發案位居新北核心交通樞紐，將興建商業及辦公空間，並設置可容納兩百人的大型國際會議廳，未來開發完成後，交通、環境、產業、人才等四大面向將全面升級，提供就業人口 1700 人進駐大樓，同時透過轉運站及捷運車站空間改造，優化動線及空間利用，並串聯台鐵、高鐵、捷運板南線與國家兒童未來館，活化周邊經濟發展。
冠德建設張勝安總經理則表示，冠德長期耕耘軌道建設，目前已擁有 13 件聯開案實績成果，透過多元產品規劃、永續建築工法及城區經營策略帶入軌道開發案中，共同推動城市永續發展，而環狀線板橋案則為冠德第 14 件聯開案，本案之樞紐優勢將扮演城市未來發展的關鍵角色，因此集團也將全面挹注資源、結合產業界合作，期望打造成為產業升級與數位轉型的核心，同時符合高規格的永續標章規範，推升新北市成為國際級重要城市。
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