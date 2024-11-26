〈房產〉房市買氣降溫後 七都預售屋解約案件數由高雄奪冠

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-26 10:33

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2024 上半年房市受到新青安鼓舞，交易火熱，不過自 8 月銀行爆出「限貸令」，接續 9 月央行祭出第七波選擇性信用管制，預售屋也逐漸浮現解約潮。市調機構統計，七都預售屋自今年 8 月起迄今，短短 3 個月內已解約 349 件。

在這些七都預售屋解約案中，又以高雄占 91 件居冠，高雄近年受惠科技題材帶動，吸引大量投資買盤，預售屋交易爆量，然而近期房市急凍，連帶推升解約件數。

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台灣央行下重手，不只防堵投資客炒房，就連部分換屋族也因為自備款問題遭受波及，且由於預售屋禁止換約於 2023 年 7 月上路，早期交易的買方，還能獲利搶先下車，而新制實施後才買的預售屋就只剩解約一途，因此新調機構預估後續認賠出場的狀況恐怕只會愈來愈多。

根據統計，七都預售屋解約數量以高雄 91 件最多，其中前鎮、楠梓、左營解約狀況最明顯，三區房市皆因科技題材帶動，像是前鎮受惠上半年亞灣區 AI 熱潮，助攻買氣，而楠梓、左營近年有台積電設廠加持，市場炒作氛圍濃厚，然而由於實際需求尚未提升，投資客出現資金缺口又找不到接手買盤，來不及下車就只能解約出場。

也是解約重災區桃園奪下，統計顯示，8 月至今共 63 件預售屋解約，其中桃園、中壢、觀音都有 10 件以上的解約量，桃園近年因各大重劃區蓬勃發展，且房價相對具優勢，吸引雙北首購族移居，預售案如雨後春筍般爆量，不過近期房市轉冷，生活機能或重大建設仍未到位的區域，解約狀況逐漸湧現。

第三名則是台中，預售屋解約數量共 55 件，又以三大屯區解約量最多，尤其北屯高達 16 件，解約物件中甚至不乏高總價產品，顯示部分換屋族受到打炒房影響，進而中斷購屋計畫。接著則是新竹縣市，近 3 個月共 51 件預售屋解約，其中竹北就包辦 40 件，解約量多集中在單一預售案，該案由於已經停工超過一年，造成部分買方陸續解約，挹注新竹整體解約數。