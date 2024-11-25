〈房產〉國球熱房市也發燒 棒球場周遭以澄清湖棒球場周邊漲幅稱霸

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-25 14:06

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棒球來有台灣「國球」之稱，全台也有眾多棒球場，吸引許多民眾前往觀賽，也帶動球場宅議題。房仲業者統計全台七大棒球場周遭近一年房價漲幅，其中台鋼雄鷹職業棒球隊主場的高雄市立澄清湖棒球場近一年房價漲幅高達 19%，位居第一。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，高雄市立澄清湖棒球場毗鄰澄清湖風景區，緊鄰長庚醫院，未來澄清湖球場周遭將增設捷運黃線 Y3、Y4 站，交通機能漸完善。澄清湖棒球場，以長庚醫院生活圈最具亮點，加上澄清湖頗具知名度，許多新案陸續進駐，帶動中古屋價格，近一年房價漲幅從 17.9 萬元成長至 21.3 萬元，漲幅逼近 2 成。

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本次賽會 MVP「台灣隊長」陳傑憲就隸屬於統一 7-ELEVEn 獅，他們的主場位於台南市立棒球場，近年來房價漲幅也相當明顯。陳金萍分析，台南棒球場周邊商圈發展成熟與當地學區完善，吸引眾多人口移入，目前棒球場周邊房價仍屬親民，對自住買方有十足吸引力，相對低的房價基期也帶動房價明顯上漲。

至於新莊與天母棒球場近一年漲幅都有 7% 以上。陳金萍說明，近年來新莊棒球場進場人數屢創新高，再加上副都心重劃區新案挹注，交通、生活機能陸續到位，帶動區域房市熱潮，價量齊揚，也受到不少購屋族群的青睞。天母為台北獨樹一格的生活圈，為許多高資產族群的首選之地；此外，此一區域還擁有依山傍水的環境，造就出遠離市區喧囂的生活氛圍，吸引不少外國人的喜愛，價格有所支撐。