達麗、華友聯等將合組公司執行衛武營聯開 總銷坪數達8.2萬坪

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-25 17:53

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高雄市政府捷運工程局捷運運局於衛武營國家藝術文化中心北側、黃線 Y18 站 / 橘線 O10 站交會處進行聯開案，由華友聯 (1436-TW)、達麗 (6177-TW) 及海悅 (2348-TW) 團隊獲選最優申請人，此一聯開案預計興建五棟地上 38-52 層不等建物，三開發商預計將合組專案開發公司執行。

同時，對成立對此一捷運聯開案的專案公司，初步規劃爲團隊的華友聯、達麗各出資取得 45% 股權，而海悅出資取得 10% 股份。但出資比例可能進行微調，將在本周敲定。

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團隊指出，此一高雄捷運聯開案基地緊臨三多一路，正對衛武營國家藝術文化中心，基地面積約 5450 坪，預估總銷坪約 8 萬 2000 坪，預計興建五棟地上 38 層到 52 層不等之建物，未來將提供商業零售設施、飯店、辦公室及住宅使用。本案預計投入建物開發成本約為 253 億。預計 2027 年第二季取得建照，因本案須依法定程序與高雄市政府協議權益分配，目前無法確定總銷金額。

達麗、華友聯及海悅聯手拿下高雄鳳山捷運聯開案規劃模擬圖。(圖：高雄捷運局提供)

團隊指出，此一高雄捷運聯開案座落高雄市鳳山區為高雄人口第一大區，附近有衛武營國家藝術文化中心、迷迷村，文化氣息濃厚。未來也有三井 lalaport、鳳山火車站空中鳳城等商業設施進駐，鄰近為發展成熟的社區，生活機能完善，且未來為橘線衛武營站 (O10) 及黃線 Y18 一站二線轉乘站。

團隊指出，聯開案全案規劃設計理念為契合衛武營周邊藝術創造場域及新興藝文產業聚落，將提供優質的展演場地。地標棟的低樓層為培育青年創業基地，支持發展高雄在地藝文團體的空間，除提供彈性隔間，明亮活力的辦公空間外，也將成為高雄的文創新亮點。