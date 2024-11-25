〈房產〉全台六都電梯大樓+車位中位價全站上千萬元 千萬住宅成常態
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-25 14:37
根據內政部統計資料顯示，2024 年第三季六都住宅大樓 + 車位的中位價格，全數站上 1000 萬元，最貴的是台北市的 3450 萬元，新北、桃園、台中、高雄市都站上 1000 萬元，以全台房價中位數從 3 年前 1070 萬元來看，平均一年房價上漲約百萬元。
信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德指出，這波房價受到通膨與台股上漲的資金行情帶動，全台房價出現明顯漲勢，主要都會區房價全面上漲，尤其有科技業投資題材的區域，有些區域房價基期低，漲勢更為凌厲，迫使央行在今年第三季出手降溫，房價交易量在央行管控後已經馬上量縮，但價格部分可能還要等待一段時間才能看到比較明顯的趨勢。
統計顯示，從去年第四季開始就首度出現六都電梯大樓加上車位中位價格，全數站上 1000 萬元，最近兩季這樣趨勢更為確立，房價最低的是台南市，電梯大樓加上車位中位價格為 1080 萬元，3 年來房價上漲近 300 萬元，房價漲勢較快的還有高雄市，今年第三季電梯大樓加上車位中位價已經拉高到 1260 萬元，較 3 年前漲近 400 萬元，包括新北、桃園、台中、台南與高雄市，電梯大樓加上車位總價都突破千萬元，也因為房價近兩年實在漲太快，資金不斷流入房市，迫使央行出手引導房市降溫。
曾敬德表示，目前全台房市已經看到交易量的快速萎縮，民眾購屋心態也不再一面倒看漲房市，房市已應回歸理性當道，再加上現在房貸資金仍以自用首購較容易取得，房市已進入自用當道時期。
- 如何低成本實現子女留學夢？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
下一篇