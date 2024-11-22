危機持續！福斯勞資談判陷僵局下月恐罷工 陸媒：福斯做錯2件事 害自己陷困境

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-11-22 15:13

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德國最大工會組織—德國金屬工業工會週三 (20 日) 在福斯汽車總部舉行記者會再次重申，反對福斯高層提出的降薪、裁員與關廠方案，並威脅將發起空前規模的罷工行動。福斯打算關閉至少 3 座工廠，1 萬多個職缺岌岌可危。

德國《萊茵郵報》報導，福斯第三輪勞資談判陷入僵局，德國金屬工業工會首席談判代表 Thorsten Gröger 週四 (21 日) 在沃爾夫斯堡談判會後表示，12 月 1 日和平義務結束後，可能進行警告性罷工，這一做法在正在進行的談判過程中是必要的。

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在勞資雙方第三輪談判前一天，德國金屬工業工會週三提出以降低勞動成本與緩發獎金方式，換取工作崗位的保障，此舉能為福斯省下 15 億歐元，該工會亦稱此舉相當於「最後通牒」。

由於業績下滑，福斯準備關閉旗下部分德國工廠，引發全國震動，更驚動執政當局，德國總理蕭茲已在 10 月 29 日找福斯執行長進行閉門會談。

今年 9 月初，福斯開始在發給員工的內部通知中透露關閉工廠的消息，信中稱「集團面臨特別重大的挑戰，成本持續上漲，利潤不斷下滑，無法排除關閉汽車生產線和零部件廠的可能性」。

福斯執行長 Oliver Blume 發出聲明說：「歐洲汽車工業形勢嚴峻，德國製造業的競爭力正在進一步落後，大眾必須果斷行動。」財務長 Arno Antlitz 也指出，疫情至今，整個歐洲少賣了 200 萬輛車，減少 5 萬個工作崗位，其中福斯減少 50 萬輛，相當於兩座工廠的產能，必須降低成本。

《華商韜略》報導，去年全球銷量排名第二的傳統汽車豪門福斯，之所以在短短一年淪落至此，首要原因是福斯在中國市場的失速，沒能為中國電動車廠的崛起做好準備。中國是福斯汽車銷量的最大單一市場，占總銷量的 35%。

今年前三季，福斯在中國市場遭遇 15 年來首次虧損，銷量僅 205.7 萬輛，年減 10.2%，第三季年減 15% 至 71.2 萬輛，因此引發一系列經營危機。

福斯在電動車的理念落後，電動車研發人員幾乎都來自燃油車背景，無法讓使用者從外觀和性能上感知到電動車與燃油車的不同，但中國電動車廠更像是科技公司，以設計智慧手機的理念設計汽車，迅速佔據偏愛科技產品的中國消費者。

歐洲車市低迷則是福斯陷入經營危機的另一大原因。今年以來，歐盟新車銷量年減 18.3%，創近三年新低，德國、法國和義大利等主要市場均出現兩位數的降幅，遠低於疫情前的水準。

福斯的分析人員認為，在未來一段時期，歐洲車市低迷趨勢不會改變，與之相關的工作崗位也將隨著歐盟 2035 年禁售燃油車計畫而減少。

德國汽車工業協會專家預估，到 2035 年，德國汽車業的電動化轉型恐導致 18.6 萬個工作崗位流失。

報導還指福斯正面臨「諾基亞時刻」，而為了扭轉這一時刻的到來，福斯正努力將業務當地語系化。

目前，福斯在合肥投資 10 億歐元的研發中心已經開始營運，根據福斯負責中國業務的董事介紹，合肥研發中心的目標只有一個，即提高速度、降低成本，和中國車廠在同一節奏裡競爭。