日產汽車：約1千名美國員工接受提前退休

鉅亨網編譯段智恆 2024-11-21 21:42

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日產汽車 (Nissan) 發言人周四 (21 日) 表示，約 6% 美國員工已接受提前退休計畫。外媒表示此為這家陷入困境的日本汽車製造商在全球裁員 9,000 人計畫的一部分。

劇另一份文件顯示，截至今年 3 月，日產汽車在美國約有 1.7 萬名員工。由於提前退休，到今年底大約有 1,000 名美國員工將離開日產。

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日產汽車本月初公布財報顯示，在全球汽車市場競爭日益激烈和銷量下滑的壓力下，上季營收不及預期且出現虧損，因此宣布 26 億美元的撙節計畫，其中包括裁員 9,000 人、全球產能大砍 20%，與此同時還大幅下修全年財測。

根據財報，日產汽車 2025 會計年度第二季 (截至 9/30) 營收年減 5.08% 至 2.99 兆日元，低於市場預期的 3.05 兆日元；該季淨損 93.4 億日元，遠低市場預期的獲利 490.7 億日元、營益年減 84.67% 至 319.1 億日元，遠遠不及市場預期的 652.2 億日元。

除此之外，日產汽車還下調全年財測，將營益由先前預期的 5,000 億下調至 1,500 億日元，還不及分析師平均預估的一半。全年銷售淨額也由此前預期的 14.00 兆下調至 12.70 兆日元。

該公司為提高獲利能力、節省成本，將削減 20% 的產能、全球裁員 9,000 人，並出售其在三菱汽車公司中持有的 10% 股份，將持股比例從目前的 34% 降至 24%。