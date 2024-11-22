鎧俠12月日股IPO 市值約49億美元
鉅亨網編譯段智恆 2024-11-22 19:48
根據路透報導，貝恩資本 (Bain Capital) 投資的日本記憶體晶片製造商鎧俠 (Kioxia) 周五 (22 日) 提交的監管文件顯示，該公司將於 12 月 18 日在東京證券交易所上市，首次公開發行 (IPO) 的市值預估約為 7,500 億日元 (48.5 億美元)，不包括超額配售，此次 IPO 的交易價值約為 1,000 億日元。
貝恩資本和東芝將在 IPO 中出售股份。另外，鎧俠將發行新股，籌資 277 億日元。文件顯示，鎧俠爲二次發行和新股設定 1,390 日元的指示價格。
2018 年，由貝恩帶頭的財團以 2 兆日元的價格從深陷醜聞的東芝手中收購這家芯片製造商。
報導指出，在投資人敦促貝恩將鎧俠的估值從原定的 1.5 兆日元削減近一半後，貝恩資本於 10 月取消鎧俠 IPO 計畫。早在 4 年前，貝恩還推遲鎧俠的 IPO 計畫。
據悉，鎧俠在技術上落後於三星和 SK 海力士。用於智慧手機和固態硬碟的 NAND 價格持續低迷，對鎧俠的打擊比其競爭對手更大，後者的收入來自 DRAM 和高頻寬記憶體等其他產品。
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