美國通膨仍令人擔憂 Fed兩理事籲謹慎且按經濟數據做決策

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-11-21 02:30

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美國聯準會 (Fed) 兩位理事周三 (20 日) 陸續發表談話，其中較為鷹派的鮑曼 (Michelle Bowman) 認為降息要謹慎，因為通膨仍令人擔憂且就業市場強勁，而較為鴿派的庫克 (Lisa Cook) 認為 Fed 還是走在降息的路上，不過幅度和時間都取決於未來的經濟數據和經濟前景。

鮑曼：通膨率仍高 謹慎評估下一步決策

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鮑曼周三在一次活動上表示，由於通膨仍處在高處且 Fed 的 2% 目標進展似乎已經停滯，自己傾向更謹慎推進貨幣政策，好評估距離終點還有多遠，而且還要留意就業市場動態。

她認為中性政策利率比新冠疫情前還要高，因此可能會比預期的更接近中性利率。她還補充說，在實現物價穩定目標之前，也不應該排除政策利率可能達到甚至跌破中性水準的風險。

值得注意的是，她表示在 Fed 在 12 月 - 18 日的會議之前會聚焦即將公布的經濟數據，評估當前政策立場的適當性，同時暗示 Fed 不會向市場目前預期的那樣再次降息。

她說：「我很高興 11 月會後的聲明包括一種靈活、依賴數據的方式，替聯邦公開市場委員會 (FOMC) 未來決策調整提供選擇。」她還指出，Fed 面臨更大的風險是通膨目標，不過就業狀況有可能惡化。

庫克：繼續推進降息 依賴經濟數據指引

與此同時，同日發表談話的庫克立場就鴿派許多，她認為隨時推移將利率推進更中性區間是合適的。雖然在通膨方面取得重大進展，但核心通膨率升溫表明，實現 2% 通膨目標之前還有一段路要走。

她認為大多數物價指數都表明進展順利，不過路上可能崎嶇不平，預估明年整體通膨率和核心通膨綠都會降至 2.2%。另外在薪資溫和成長的情況下，她對通膨進一步降溫也更有信心。

庫克認為就業市場今年已經降溫，職位空缺數減少、失業率上升，整體來看已經穩定，雖然失業和裁員水準人不高。

她說：「就業市場處在一個良好的位置，工人的供需大致平衡，因此不再是通膨再度抬頭的壓力來源，而且近期就業市場惡化風險有所減少。」不過她認為當前就業市場狀況沒有強到能維持低失業率。

至於未來貨幣政策走向，庫克認為如果就業市場和通膨繼續按照自己的預期發展，那麼在接近中性利率之前降息可能是合適的。