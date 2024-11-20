美商務部最終敲定 格芯獲15億美元補貼

鉅亨網編譯段智恆 2024-11-20 23:30

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根據路透周三 (20 日) 報導，美國商務部已確定向格芯 (格羅方德 / GlobalFoundries)(GFS-US) 提供 15 億美元的政府補貼，助其擴大在馬爾他 (Malta)、紐約和佛蒙特州(Vermont) 的半導體生產。

這家總部位於紐約的全球第三大代工晶片製造商曾在今年 2 月公布一份初步合約，表示在未來 10 多年的時間內會在其美國製造基地投資 130 億美元，替汽車、智慧行動設備、物聯網 (IoT)、資料中心、航天航太和國防方面提供服務，現在該合約具有法律約束效力。

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美國商務部長雷蒙多上周曾表示，商務部正在爭取在拜登政府明年 1 月 20 日卸任之前，盡可能與 2022 年創立的《晶片法案》計畫的半導體廠達成最終協議。

據了解，美國商務部的這項協議將支持格芯在馬爾他和紐約的晶圓廠的擴張，並增加格芯新加坡和德國工廠已經使用的技術，替美國汽車產業提供晶片。該公司表示，紐約州也承諾再提供 5.5 億美元的補助。

此外，格芯還計劃「根據市場狀況和客戶需求」在紐約馬爾他新建一家晶圓廠，生產用於汽車、人工智慧 (AI)、航天航太和國防的晶片。

格芯執行長柯斐德 (Thomas Caulfield) 表示：「格芯的關鍵晶片是美國經濟、供應鏈和國家安全的核心。州政府和聯邦政府的資助是確保客戶獲得成功以及獲勝所需美國製造晶片的關鍵。」

商務部已為晶片專案撥款 360 億美元，其中包括為三星在德州撥款 64 億美元，為英特爾 (INTC-US) 撥款 85 億美元、美光 (MU-US) 撥款 61 億美元。